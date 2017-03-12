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SABRİYE ÇOK SERT KONUŞTU: ''ETEK Mİ GİYMEK İSTİYORSUN ?''

Sabriye çok sert konuştu: ''Etek mi giymek istiyorsun ?''

Survivor'da ünlüler takımından Sabriye ile Çılgın Sedat arasında çok sert sözler söylendi.

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Survivor'da ünlüler takımında yarışan Sabriye ile Çılgın Sedat birbirine girdi. Sabriye'nin Çılgın Sedat'a söylediği sözler çok konuşulacak cinsten...

Survivor'da dün oyun sırasında Sedat, Sabriye'ye kızınca Sabriye de "Nedir senin kadınlarla derdin çok mu etek giymek istiyorsun?" diye tepki gösterdi. Sabriye'nin bu sözleri üzerine Sedat şoke oldu.
 
Ödül oyunu için yarışmacılar kumda futbol oynadı.

ÇILGIN SEDAT SABRİYE'Yİ ÇILGINA DÖNDÜRDÜ

Sabriye "Futbol geçmişim var" dedi; ancak iyi oynayamayınca Sedat "Hani biliyordun hiçbir şey bilmiyorsun" deyince Sabriye çılgına döndü.
 
Çılgın Sedat'ın sözlerine çok sinirlenen Sabriye, 'Senin kadınlarla bu derdin nedir? Çok mu etek giymek istiyorsun?' dedi.

SEDAT DONDU KALDI

Sedat, Sabriye'nin bu tepkisi karşısında şoke oldu. Önce ilk birkaç saniye dondu kaldı, sonra da "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.

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