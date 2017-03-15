Sabriye'nin yüzüne söyledi

Sabriye Şengül ile dertleşen Fatih Hürkan, "Bu adadaki çoğu erkekten daha delikanlısın" diyerek, ona karşı fikirlerinin değiştiğini itiraf etti.

Fatih Hürkan, 'Survivor 2017'ye veda etmeden önce ünlüler adasında Sabriye Şengül ile yaptığı sohbette, "Bana göre buradaki birçok erkekten bile delikanlısın. Yemin ediyorum daha delikanlısın, daha vizdanlısın. İnsanlar zaman geçtikçe bazılarını tanıyor. Yani inannamıyorum" ifadelerini kullandı.



"BU TABAĞI BAŞINA VURACAĞIM"



Bu sözlere Sabriye'nin tepkisi, "Ada konseyinde ağladıktan sonra 'Hıçkırarak ağlıyor rol yapıyor gibi' demen çok ağrıma gitti. Bana onu dediğin için çok üzüldüm. Delikanlı olduğumu söylüyorsun, delikanlı bir insan rol yapabilir mi, ağlayabilir mi?" şeklinde oldu.

Takım arkadaşının "Son bir haftada gördüğümle ilgili söylüyorum. Herkesi biraz daha tanıyınca şu anda rol yapma ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum" cevabına sinirlenen Sabriye, "Bu tabağı başına vuracağım. Ne dediğin belli değil. Bir yerde dur. Ne demek o? Sen dayağı hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Fatih ise "Samimiyetimle 'Öyle değil, rol yapmadım' diyorsan özür diliyorum" şeklinde konuştu.