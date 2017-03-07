Saç dökülmesi hastalık işareti .

Saç dökülmesi kadın erkek her yaştan insanın en çok yakındığı durumlardan biridir. Genetik faktörler, stres ve yorgunluk saç dökülmesinin başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. 'Günde 100 teli aşan bir saç kaybı varsa dikkat edilmeli' diyen uzmanlar, özellikle kadınlarda mevsim değişiklikleri, hamilelik sonrası emzirme dönemi, sıkı yapılan diyetler sonucunda gelişen yoğun kalori ve protein kaybı, kansızlık (demir eksikliği), çinko eksikliği, biotin (Vitamin H) eksikliğinin bu duruma yol açtığını vurguluyor. Bunun yanı sıra, tiroit beziyle ilgili hastalıklar (tiroit bezinin az veya çok çalışması), ateşli hastalıklar, romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları (lupus vb.), radyoterapi, saçkıran hastalığı, saçlı deri yanıkları, hormon bozukluklar da saç dökülmesine neden oluyor.



AVOKADO MUCİZESİ

Vitamin eksikliği nedeniyle dökülmeler yaşanıyorsa avokado yağı da kullanılabilecek bitkisel çözüm yolları arasındadır. Özellikle boyalı ve güçsüzleşmiş saçlar için kullanılabilir. İçerdiği A, B, C, D ve E vitaminlerinin yanında antioksidan özelliği taşıması büyük fayda sağlar. Kuru deriyi canlandırır ve dökülmeleri önler. Bu etkisi için masaj yaparak avokado yağını saçınıza uygulayın. Saçınızı bir havlu ile sarın. 2-3 saat kadar bekleyin. Ilık su ile saçınızı şampuanlayarak yıkayın. Zamanla saçlarınızın güçlendiğini göreceksiniz. Zeytinyağı da avokado yağı gibi önemli bir etki yapar. Aynı avokado yağındaki kullanım gibi saçınıza zeytinyağını sürün. 2 saat kadar bekletin ve şampuan yardımıyla yıkayın. Aslında zeytinyağı ile avokado yağını karıştırarak da bu etkiyi elde edebilirsiniz. Yarı yarıya bu yağları karıştırıp kullanabilirsiniz. Badem yağı da saçların güçlendirilmesi için büyük fayda sağlar. Badem yağı ile haftada iki kez kafa derinize masaj yapın. Başınızdaki kan dolaşımı artacak ve saçlarınız güçlenecek. Aynı zamanda argan yağını da kullanabilirsiniz.



* Hindistan cevizi yağı saçları güçlendirir ve bakım yapar. Hindistan cevizi sütü de masaj yapar şekilde baş derisine uygulanırsa dökülmeyi önler.

* Üzüm çekirdeği yağını da saçların canlanmasında kullanmak mümkündür.

* Tabii ki herkesin bildiği ve birçok faydası olan biberiye yağı da tüm faydalarının yanında saçların da güçlenmesinde önemli rol oynar.

* Isırgan otu ile hazırlanan tentür de dökülmelere karşı faydalıdır. Bu tentür ile saç derinizi günde iki kez masaj yaparak ovun. Ayrıca dökülmelere karşı ısırgan otu çayı da içebilirsiniz.

* Aloe vera da dökülmelere karşı kullanılan bitkiler arasındadır. Kafa derisi gözeneklerini temizler ve pH'ı dengeler.

* Dökülmeleri engellemek için taze meyve, taze sebze, süt, yoğurt, soya ve balık tüketmek de önemlidir.

* Yeşil çay içmek de dökülmelerin önlenmesine yardım eder. İşte bu bitkileri kullanarak saç dökülmelerini önlemeniz mümkündür. Eğer bir bölgedeki saçlarınız dökülüyorsa, hazırladığınız karışımları özellikle bitki yağlarını bu bölgelere uygulayın.

* Kına yakmak eski bir yol olsa da dökülmeleri engeller, güçlenmesine yardım eder. Ayrıca kınanın içine ceviz kabuğu, soğan kabuğu ve zeytinyağı eklenirse saç tellerinin daha da güçlenmesine yardım eder. Parlaklık da kazandırır.



SARIMSAK OLMAZSA OLMAZ

* Sarımsak yağının saç dökülmesine karşı kullanıldığını da bilmeyen yoktur. Bu yağ sayesinde saçlarınızı güçlendirebilirsiniz.

* Yine lavanta da kullanılacak bitkiler arasındadır. Kaynayan suya bir miktar lavanta atın. Soğuyunca saçınızı yıkayın.

* Biberiye otu, adaçayı, dulavrat otu, ısırgan otu ve şeftali yaprakları toplanır. Bu yaprakların üzerine çıkacak kadar olan kaynamış suya atılır. 10 dakika bekledikten sonra saçlar yıkanır.

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