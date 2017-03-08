  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de
  • FETÖ iktidara, özel yasa bile çıkarttırmış
  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Kan donduran telefon: Annenizi vurdum gidin kurtarın

SAÇLARINIZA ELVEDA DEMEYİN!

Çevremizde her üç insandan birinde sık karşılaştığımız sorunlardan biriside saç dökülmesidir.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ama artık ilerleyen çağ ile böyle bir  durumla karşılaşılmıyor. Neden mi tabi ki saç dökülmelerine karşı veya saç ekimine karşı çok ilerleyen bir teknoloji ile karşı karşıyayız. İnsanları artık bu dertten kurtaran bir teknikler çoğalmaktadır. Genellikle saç dökülmelerinde saç ekiminden önce kullanılan saç iyileştirme aşamasıdır. Burada önemli olan saç derisini yenileyebilmek ve canlılık kazandırmak. Eğer sık sık dökülen saçlarımız var diyorsanız bunun için de çok memnun kalacağınız bir ürün tavsiye etmektedirler. Bu ürünümüze Eskişehir saç ekimi için www.vegasacekimi.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Ama kurtarılmaya saç kalmadı diyorsanız eğer, canınızı sıkmayın bunun için de çok muhteşem önerilerimiz var. Öncelikle bunlardan biri sakın farklı farklı yöntemler kullanarak saç derinize zarar vermeyin. Saç ekimi aşamalara mevcuttur.

Vega Saç Ekimi

İlk aşamamız saç ekimi yapılacak yeri tespit etmek ve o yeri ekime hazır etmek, ikinci aşamamız ekim yapılacak bölgenin ms’ ni ölçmek , üçüncü aşamamız  ise yapılacak bölgeyi uyuşturarak ekim yapılmasını sağlamak ama bu üç aşamayla kalmıyor sonrasında uyulması gerekilen bir çok nokta vardır. Mesela bunlar; ekim yapıldıktan sonra 10 gün duş alınmaması gerekiyor, bu ekimden sonra verilen tüp dışında başka bir şey kullanılmaması gerekiyor asla saça talimat dışı bir şey uygulanmaması gerekiyor, yıkanma evresinde ise eldivensiz saça değinilmemesi ve başka malzeme kullanılmaması gerekiyor çünkü tırnaklar saç derimizi yırtarak tutunan saçlarımızı koparabilir. Bu yüzden sadece saç ekimi öncesi değil sonrasında da bu hassasiyeti göstermek zorundayız.

Bazı deri hassasiyetine göre ilk yıkamada saçlar dökülüyor diyebilirsiniz bu saç dökülmesi değildir saçlarınızın kırılmasıdır kırılan saçlarınız 5-6 gün içinde yerleşerek uzamaya devam edecek ve çok memnun kalacaksınız.  Evet bu yöntem ve teknikleri nerede bulabiliriz diyorsunuz bu yöntemleri uygulayan bir çok ilimiz mevcuttur bunlardan birincisi Aksaray saç ekimidir. Burada çok memnun kalacağınız yöntemler uygulanmaktadır. Bu ilimiz sadece İzmir ile kalmamaktadır. Bursa saç ekimi tarafından da uygulanan tekniklerimiz vardır. Burada önemli olan aşamaları iyi uygulayarak ve uyarak verime ulaşmaktır. Size önerimiz şudur siz siz olun yöntemler dışında bir şeyi saçınıza sakın uygulamayın.

185
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Almanya eleştirisiKılıçdaroğlu'ndan hükümete Almanya eleştirisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS