Ama artık ilerleyen çağ ile böyle bir durumla karşılaşılmıyor. Neden mi tabi ki saç dökülmelerine karşı veya saç ekimine karşı çok ilerleyen bir teknoloji ile karşı karşıyayız. İnsanları artık bu dertten kurtaran bir teknikler çoğalmaktadır. Genellikle saç dökülmelerinde saç ekiminden önce kullanılan saç iyileştirme aşamasıdır. Burada önemli olan saç derisini yenileyebilmek ve canlılık kazandırmak. Eğer sık sık dökülen saçlarımız var diyorsanız bunun için de çok memnun kalacağınız bir ürün tavsiye etmektedirler. Bu ürünümüze Eskişehir saç ekimi için www.vegasacekimi.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Ama kurtarılmaya saç kalmadı diyorsanız eğer, canınızı sıkmayın bunun için de çok muhteşem önerilerimiz var. Öncelikle bunlardan biri sakın farklı farklı yöntemler kullanarak saç derinize zarar vermeyin. Saç ekimi aşamalara mevcuttur.

İlk aşamamız saç ekimi yapılacak yeri tespit etmek ve o yeri ekime hazır etmek, ikinci aşamamız ekim yapılacak bölgenin ms’ ni ölçmek , üçüncü aşamamız ise yapılacak bölgeyi uyuşturarak ekim yapılmasını sağlamak ama bu üç aşamayla kalmıyor sonrasında uyulması gerekilen bir çok nokta vardır. Mesela bunlar; ekim yapıldıktan sonra 10 gün duş alınmaması gerekiyor, bu ekimden sonra verilen tüp dışında başka bir şey kullanılmaması gerekiyor asla saça talimat dışı bir şey uygulanmaması gerekiyor, yıkanma evresinde ise eldivensiz saça değinilmemesi ve başka malzeme kullanılmaması gerekiyor çünkü tırnaklar saç derimizi yırtarak tutunan saçlarımızı koparabilir. Bu yüzden sadece saç ekimi öncesi değil sonrasında da bu hassasiyeti göstermek zorundayız.

Bazı deri hassasiyetine göre ilk yıkamada saçlar dökülüyor diyebilirsiniz bu saç dökülmesi değildir saçlarınızın kırılmasıdır kırılan saçlarınız 5-6 gün içinde yerleşerek uzamaya devam edecek ve çok memnun kalacaksınız. Evet bu yöntem ve teknikleri nerede bulabiliriz diyorsunuz bu yöntemleri uygulayan bir çok ilimiz mevcuttur bunlardan birincisi Aksaray saç ekimidir. Burada çok memnun kalacağınız yöntemler uygulanmaktadır. Bu ilimiz sadece İzmir ile kalmamaktadır. Bursa saç ekimi tarafından da uygulanan tekniklerimiz vardır. Burada önemli olan aşamaları iyi uygulayarak ve uyarak verime ulaşmaktır. Size önerimiz şudur siz siz olun yöntemler dışında bir şeyi saçınıza sakın uygulamayın.