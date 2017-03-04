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SADECE BİR GÜNDE 15 KİŞİ İDAM EDİLDİ

Sadece bir günde 15 kişi idam edildi

İdam cezasının, 2006-2014 arasında sekiz sene boyunca askıya alındığı Ürdün'de, bugün 15 kişi infaz edildi.

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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Ürdün hükümet sözcüsü, 10’u terör suçlamasından mahkum olan 15 kişinin bugün şafak vaktinde idam edildiğini açıkladı.

Sözcü Muhammed el Momani, idam edilenlerden birinin geçen sene istihbarat binasına saldırı düzenleyerek beş kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Diğer beş kişinin de geçen sene yaşanan terör olaylarından mahkum edildiği ancak geri kalanların mahkumların uzun yıllardır hapiste olduğu açıklandı.

İnfaz edilenlerden beşinin ise tecavüz ve cinsel istismar suçu işlediği belirtildi.

Ürdün’de idam cezası 8 yıl boyunca askıya alınmış, 2014’te ise yeniden uygulanmaya başlamıştı.

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