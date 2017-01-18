Sadullah Ergin'in adı FETÖ iddianamesinde

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği FETÖ/PDY iddianamesinde eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in bakan olmadan önce Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre; iddianameye giren bir tanık ifadesinde, 2006-2007’li yıllarda TBMM’den çıkması ihtimal dahilinde olan Terörle Mücadele Kanunları’nın gelecekte kendi aleyhlerine olmaması için Türkiye avukatlar imamı öncülüğünde çalışmalar yapıldığını belirterek, “Kendisinin bakan olmadan önce Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyarete giden Hatay Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e bu çalışmalar dikte edilerek bu kanunların çıkmasında öncülük edilmiştir” dedi. İddianamedeki bu ifadede eski Adalet Bakanı’nın adı “...” nokta olarak gizlenmiş. Ancak Hatay milletvekili olup da Adalet Bakanlığı yapan AKP’de tek milletvekili Sadullah Ergin’di.

2002’de milletvekili seçildikten sonra AKP’de üç dönem grup başkanvekilliği yapan Sadullah Ergin, 1 Mayıs 2009 Adalet Bakanlığı görevine getirilmiş, 17 Aralık sürecinin hemen ardından 25 Aralık 2013’te görevden alınmıştı. Ergin, cemaatin yargı eliyle operasyon yaptığı dönemlerde Adalet Bakanlığı yaptı.