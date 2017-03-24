Safari turunda korku dolu dakikalar

Meksika’da bir hayvanat bahçesinde safari yapan turistler, dişi aslanın saldırısı üzerine korku dolu dakikalar yaşadı. Kendisini merakla izleyen turistlerin üzerine sıçrama girişiminde bulunan aslan, güvenlik için kazılmış hendeğe düştü. Hendeğe atlayan dişi aslanın yara almadığı ifade edildi.