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SAFARİ TURUNDA KORKU DOLU DAKİKALAR

Safari turunda korku dolu dakikalar

Meksika’da bir hayvan bahçesinde safari turu yapan turistler, bir aslanın saldırısı üzerine korku dolu anlar yaşadı.

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Meksika’da bir hayvanat bahçesinde safari yapan turistler, dişi aslanın saldırısı üzerine korku dolu dakikalar yaşadı. Kendisini merakla izleyen turistlerin üzerine sıçrama girişiminde bulunan aslan, güvenlik için kazılmış hendeğe düştü. Hendeğe atlayan dişi aslanın yara almadığı ifade edildi.

İHA
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