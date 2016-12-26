SAĞ ELE GEÇEN DEAŞ'Lİ TERÖRİST İTİRAF ETTİ: KAYBIMIZ FAZLA

Sağ ele geçen DEAŞ'li terörist itiraf etti: Kaybımız fazla

El Bab operasyonunda sağ olarak ele geçirilen terörist, kayıplarının açıklanandan fazla olduğunu söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin El Bab bölgesini terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek için ÖSO güçleriyle birlikte sürdürdüğü operasyon karadan top atışı ve havadan devam ederken, sağ olarak ele geçirilen teröristlerin itiraflarına göre, örgütün can kaybının açıklanandan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, perşembe günü El Bab operasyonuyla ilgili TBMM’yi bilgilendirirken, o güne kadar etkisiz hale getirilen DEAŞ’lı terörist sayısını 1005 olarak açıklamıştı. Ancak DEAŞ’ın insan kaybının daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Askeri kaynaklar, “Sağ ele geçirdiğimiz teröristlerin ifadelerinde ve aralarında yaptıkları telsiz görüşmelerinde ölü ve yaralı sayılarının, görüntülerle tespit yapılarak açıklanan rakamların çok üzerinde olduğu anlaşılıyor. Ancak rakam konusunda net bir bilgi olmadığı için kamuoyuyla paylaşamıyoruz” bilgisi verdiler.

140 HEDEF VURULDU

Fırat Kalkanı operasyonunun 124. gününe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, TSKunsurlarının karadan ve havadan vuruşları etkili olmaya devam ediyor. Fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda 134 DEAŞ hedefi vurulurken çok sayıda teröristin öldürüldüğü bildirildi. El Bab ve kuzeydoğusundaki Bzagah’da 6 hedefe 9 bomba atılarak gerçekleştirilen hava operasyonunda 9, tank atışları ve arazide yapılan çatışmalarda da 3 olmak üzere toplam 12 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda 2 muhalif yaşamını yitirdi.

SINIRA OBÜS VE ASKER SEVKIYATI

Askeri kaynaklar dün kötü hava koşulları nedeniyle hava operasyonlarına ara verildiğini ancak topçu ve çok namlulu roketatarlarla DEAŞ mevzilerinin vurulduğunu söylediler.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinden, Suriye sınırındaki Oğuzeli ilçesine 10 Fırtına obüsü, 2 zırhlı taşıyıcısı ile asker sevkıyatı yapıldı.

Hürriyet
910
FETÖ'nün "B" planını deşifre etti !FETÖ'nün "B" planını deşifre etti !
Tecavüz mağduru geline büyük şok !Tecavüz mağduru geline büyük şok !
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısıMeteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Eksi 64 derecede hayat böyle oluyorEksi 64 derecede hayat böyle oluyor
DEAŞ bayrağıyla sınırdan geçtiDEAŞ bayrağıyla sınırdan geçti
Ali Ağaoğlu'ndan kızına düğün hediyesiAli Ağaoğlu'ndan kızına düğün hediyesi
Art arda yola çıktılar ! Büyük hareketlilikArt arda yola çıktılar ! Büyük hareketlilik
"FETÖ'nün karşısında tir tir titriyordu""FETÖ'nün karşısında tir tir titriyordu"
Polis 1 metrolik boşlukta yakaladı !Polis 1 metrolik boşlukta yakaladı !
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS