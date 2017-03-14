Sağlık Bakanlığı açıkladı ! O ürünler tehlike saçıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl denetlenen bin 198 kozmetik üründen 379'unun güvensiz olduğu belirlendi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) 2016 yılında yapılan kozmetik ve tıbbi cihaz denetimlerine ilişkin sonuçları açıklandı.

BU ÜRÜNLER GÜZELLEŞTİRMİYOR!

Edinilen bilgiye göre; Denetimlerde bin 198 kozmetik ürün mercek altına alındı. Söz konusu ürünler arasında cilt-saç bakım malzemeleri, fondötenler ile tüy dökücüler yer aldı.

ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARI BİLE VAR

Denetlenen bin 198 kozmetik üründen 606'sı "Teknik düzenlemeye aykırı", 379'u ise "Güvensiz" olarak kayıtlara geçti. Bu ürünler için teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile 227 bin 696 lira, mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle 10 bin lira, toplam da ise 237 bin 696 para cezası uygulandı. Öte yandan, geçen yıl ekim-kasım-aralık aylarını kapsayan tıbbi cihaz denetimlerinde, bin 325 üründen 742'sinin "Uygunsuz", 61'inin ise "Güvensiz" olduğu tespit edildi. Güvensizlik gerekçesi ile toplam 1 milyon 79 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Denetlenen ürünler içerisinde eldivenler, glukometreler (şeker ölçüm cihazı), nasır bantları, ev tipi oksijen konsantratörleri yer aldı.