Sağlık borçları siliniyor

Genel Sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişiyor. Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; borçlar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebilecek. Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, kolayca bundan kurtulacak.



Düzenlemeye göre; Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup hiç gelir testi yaptırmayanlardan 1 Nisan'dan itibaren 12 ay içinde başvuranların primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarı 53,32 lira ve üzerindeyse 53,32 lira üzerinden, 53,32 liranın altındaysa tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak. Böylece borç önemli ölçüde azalacak ve 12 taksitte ödenebilecek. Hesaplanan yeni borç 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenirse, bu tutara yürürlük tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için bir faiz uygulanmayacak.