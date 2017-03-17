Sağlık soruşturmasında tapu müdürü sürprizi

Diyarbakır'da 2 yaşındaki Ecrin Nur'un, pencereye sıkışan sağ bacağında tedaviye rağmen eğrilik oluştuğunu söyleyen annesi Fatma Kabamaklı, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturma izni istediği Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel, ön inceleme yapması için ilçe Tapu Müdürü Ayhan Bayhan'ı, ön incelemeci olarak atadı. Tapu Müdürü Bayhan, bilirkişi olarak atanan başka bir doktorun raporuyla birlikte, birlikte şikayet edilen doktor U.E.'nin kusurunun olmadığı görüşünü bildirince, Kaymakamlık da soruşturma izni vermedi. Ancak Kabamaklı ailesinin itirazı üzerine İdare Mahkemesi, Kaymakamlığın kararını kaldırarak, soruşturma yapılması için dosyayı savcılığa gönderdi.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Fatma Kabamaklı, 13 Eylül 2014 tarihinde sağ ayağını pencereye sıkıştıran 2 yaşındaki kızı Ecrin Nur'u Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi edilen Ecrin Nur'un alçıya alınan ayağında bir süre sonra eğrilik oluştu. Eğriliğin uzun süre geçmemesi üzerine sık sık hastaneye kontrole giden anne Fatma Kabamaklı, 2015 yılının Nisan ayında tedaviyi yapan Doktor U.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde başından geçenleri anlatan Kabamaklı, "Kızımın ayağı pencerenin arasında kalınca zaman kaybetmeden Devlet Hastanesine götürdüm. Ancak burada bir işlem yapılmadan alçıya alıp gönderdiler. Kızımı devamlı kontrole götürdüm. 40 gün sonra alçıdan çıkardığımızda ayağında eğrilik olduğunu fark ettik. Özel hastaneye götürdüğümde oradaki doktor ilk işlemin yanlış olduğunu, kızımın ayağının eğri kaldığını ve ameliyat olması gerektiğini söyledi" dedi.

TAPU MÜDÜRÜ İNCELEMECİ OLARAK ATANDI

Suç duyurusu üzerine savcılık, Diyarbakır Valiliği'ne yazı yazarak Doktor U.E. hakkında soruşturma izni istedi. Savcılığın talebini Yenişehir Kaymakamlığı'na havale eden Valilik, olayın araştırılmasını istedi. Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel de, Tapu Müdürü Ayhan Bayhan'ı olayı araştırması için ön incelemeci olarak görevlendirdi. Ön incelemeci tarafından İlçe Tapu Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Fatma Kabamaklı, "Doktor kızımın ayağının düzeleceğini söyleyerek taburcu etti. 1.5 ay sonra tekrar kontrole gittik. Ayda bir kez kontrole götürdüğümde ayağının düzeleceğini söylediler. Daha sonra özel bir hastanede uzman doktora gösterdiğimde ilk müdahalenin hatalı yapıldığını ve bundan dolayı kızımın ayağının eğri kaldığını söyledi. O günden bu yana kızımın ayağında düzelme olmadı ve gittikçe kötüleşti" dedi.

TAPU MÜDÜRÜ'NÜN RAPORU ÜZERİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Ön incelemeci olan Tapu Müdürü Ayhan Bayhan, daha sonra Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden olayla ilgili bir bilirkişi tayin edilmesini istedi. Doktor Mustafa Karahan'ın bilirkişi tayin edilmesi üzerine, küçük çocuk yeniden kontrole gönderildi. Kontrolden sonra savcılığa dilekçe yazan Fatma Kabamaklı, gittikleri doktorun kendilerini terslediğini iddia etti. Kontrolden sonra ön incelemeciye tıbbi mütalaasını gönderen Doktor Mustafa Karahan, küçük çocuğun ayağında oluşan eğirilikte hatalı bir tıbbi uygulama yapıldığının düşünülmediğini söyledi. Ön inceleme raporu hazırlayan Tapu Müdürü Ayhan Bayhan ise, bilirkişi raporuna göre çocuğun ayağındaki eğriliğin herhangi bir sakatlık yaratmasının beklenilmediğinden ve hatalı bir tıbbi uygulama olmadığından soruşturma izni verilmemesini istedi. Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel de Dr. U.E. hakkında soruşturma izni vermedi.

Kaymakam Mehmet Özel'in soruşturma izni vermemesi üzerine, Fatma Kabamaklı 2015 yılının Kasım ayında İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, konu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması gerektiğini belirterek, soruşturma izni verilmemesinin kanuna aykırı olduğunu kaydetti. İdari Mahkeme, Yenişehir Kaymakamı'nın kararını kaldırarak Dr. U.E. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Dosya soruşturma yapılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, İdare Mahkemesi kararının ardından Doktor U.E. hakkında görevi ihmal iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.