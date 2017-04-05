Bakanlık o tesis hakkında açıklama yaptı: "İzinleri bulunmuyor"

Sağlık Bakanlığı, gündeme gelen "Bağımlı yapan bağımlılık merkezi" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, haberde adı geçen tesisin bağımlılık tedavi merkezi açılmasına dair bir izninin bulunmadığı belirtilerek, "Daha önce bu kuruluş hakkında uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi edildiğine dair Bakanlığımıza gelen bir ihbar üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüzün başlattığı inceleme devam etmektedir." denildi.



Bakanlık'tan, "Bağımlılık merkezinde ‘kafa bi milyon’" haberine ilişkin, yazılı açıklama yapıldı.

Öncelikle haberde adı geçen tesisin "bağımlılık tedavi merkezi açılmasına dair bir izni bulunmadığı" vurgulanan açıklamada, daha önce bu kuruluş hakkında uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi edildiğine dair Bakanlığa gelen bir ihbar üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan incelemenin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tesisle ilgili başka bir şikayette ise uyuşturucu ticareti suçundan ceza almış bir şahıs tarafından, madde bağımlılığı tedavisi yapıldığının bildirilmesi üzerine gerekli denetimler ivedilikle yapılarak, suç unsuru oluşturan iddialar da göz önünde bulundurularak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca Zehir Savaşçıları Akademisi adı altında bağımlı gençlere rehabilitasyon hizmeti verdiği belirtilen iki derneğin yöneticiliğini yaptığı iddia edilen şahıs hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan incelemeler devam etmekte olup, incelemeler neticesinde kusuru bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır."