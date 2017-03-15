Sağlıkçılar 3 yıl erken emekli olacak

Sağlıkçıların gözü kulağı yıpranmada. Çünkü yıpranma hakkı erken emekliliğin yolunu açıyor. Sağlıkçılara üç yıl önce yıpranma hakkı verileceği açıklanmıştı. Ancak aradan geçen zamanda yasal bir düzenleme yapılmamıştı. Süreci hatırlayalım! 13 Mayıs 2014’te o günün başbakanı Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada “Yıpranma payı ile ilgili çalışmayı yaptıracağım. 5 yıl hizmeti olanın 1 yıl yıpranma payı olacak” demişti.



Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre Çalışmaların ardından bir kanun tasarısı hazırlanarak Nisan 2016’da Meclis’e gönderilmişti. Tasarıya göre; bir sağlık çalışanının 2.5 yıl erken emekli olabilmesi için 82 yıl çalışması gerekecekti. Bu tasarı beklentileri karşılamadı. Artı terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenleme ertelendi. Müjdeli haberi ise ‘14 Mart Tıp Bayramı’nda (dün) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verdi.

‘BİZZAT TAKİP EDECEĞİM’

‘Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tıp Bayramı Programı’nda konuşan Erdoğan, 2014’te yıpranma payına ilişkin bir söz verdiğini de anımsatarak şöyle dedi: “5 yıla 1 yıl yıpranma payı olarak, bir sözüm vardı. Burada bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. İnşallah 16 Nisan’dan hemen sonra biz bu düzenlemeyi yapmak suretiyle yıpranma konusunu süratle çözeceğiz. Konuyu bizzat takip edeceğim.”

YIPRANMA İLE NE OLACAK?

Yasa çıktıktan sonra her 1 yıl için 72 gün, 5 yıl için 1 yıl yıpranma payı verilecek. 25 yıl çalışan 30 yıl prim ödemiş gibi sayılacak. Böylece prim erken tamamlanacak. Son çıkan mevzuata göre; yıpranma kapsamındaki süreler, 3 yılı geçmemek üzere yaştan düşülüyor. Bir başka deyişle yıpranma SGK’ya ödenen primi artırırken, sağlıkçının 3 yıla kadar erken emekli olmasını sağlayacak. Örneğin; sağlıkçı 60 değil de 57 yaşında emekli olabilecek.