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ŞAHAN GÖKBAKAR KENDİ REKORUNU KIRDI

Şahan Gökbakar kendi rekorunu kırdı

''Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi'' olan Recep İvedik 4'i çeken Şahan Gökbakar yeni filmiyle kendi rekorunu kırdı.

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‘Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi’ olan 'Recep İvedik 4’e imza atan Şahan Gökbakar'dan yeni bir rekor geldi.

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 4’ filmi ile ilk hafta sonunda 1 milyon 641 bin 474 açılış rakamına ulaşarak, 'Türk sinema tarihinin en iyi açılış’ rakamını elde etmişti. Ünlü komedyen, 'Recep İvedik 5'le kendi rekorunu kırdı.

16 Şubat’ta Çamaşırhane Film yapımcılığında, Togan Gökbakar yönetmenliğinde vizyona giren 'Recep İvedik 5' filmi, hafta sonu toplam 1 milyon 890 bin 410 kişi tarafından izlendi. Böylece Gökbakar, ulaşılması güç yeni bir rekora imza attı.

Milliyet
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