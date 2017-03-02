Şahan Gökbakar’a Periscope şoku!

Filmi izlemek için sinemaya giden ‘Şımarık kız’ rumuzlu bir kişi, internet üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan Periscope platformundan çekime başladı. Filmin 42 dakikasını izlettiren ‘şımarık kız’ın yayınını yüzlerce kişi izledi. Bazı takipçiler “Şahan’ın emeğine yazık, ayıp” diye tepki gösterince yayın kesildi.