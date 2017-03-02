  • İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonucu
  • Halk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detay
  • ABD'li komutandan Türkiye'ye açık hakaret
  • TSK'da türbana iptal girişimi
  • Emniyet raporunda FETÖ ile ilgili inanılmaz tespitler

ŞAHAN GÖKBAKAR’A PERİSCOPE ŞOKU!

Şahan Gökbakar’a Periscope şoku!

Şahan Gökbakar’ın 16 Şubat’ta vizyona giren “Recep İvedik 5” filmi korsan seyirci kurbanı oldu

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Filmi izlemek için sinemaya giden ‘Şımarık kız’ rumuzlu bir kişi, internet üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan Periscope platformundan çekime başladı. Filmin 42 dakikasını izlettiren ‘şımarık kız’ın yayınını yüzlerce kişi izledi. Bazı takipçiler “Şahan’ın emeğine yazık, ayıp” diye tepki gösterince yayın kesildi.

346
-
FETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebiFETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebi
Cezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdiCezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdi
Aldatıldığını mahkemede öğrendi !Aldatıldığını mahkemede öğrendi !
Referandumda "evet" demek için istifa ettiReferandumda "evet" demek için istifa etti
Erdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyorErdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyor
Demet Akalın’dan Cansu Taşkın’a mesaj varDemet Akalın’dan Cansu Taşkın’a mesaj var
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırıCumhuriyet savcısına sopalı saldırı
"8 hafta ilişkiye girmedik""8 hafta ilişkiye girmedik"
İstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulunduİstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulundu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS