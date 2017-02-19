Şahan Gökbakar'dan ''Recep İvedik'' kararı

Şahan Gökbakar, yaklaşık 30 milyon kez izlenen fragmanıyla sinemaseverlerde büyük merak uyandıran yeni filmi Recep İvedik 5'in gizliliğini korumak için önlem aldı.

"LÜTFEN ÖZENLİ OLALIM"

Hayranlarını önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımla uyaran Şahan Gökbakar şunları söyledi:

"Değerli Instagram kullanıcıları seyircilerimiz, heyecanınızı ve iyi niyetinizi anlıyorum. Ancak filmden çektiğiniz videoları sosyal medya üzerinden (facebook, instagram, Twitter, periscope) yayınlamanız uygun değildir. Herkesi baştan uyarmış olayım. Ciddi bir ekip bu işi takip ediyor ve hukuki yollar kullanılıyor. Lütfen bu konuda empati yapalım ve özenli olalım. Anlayışınıza şimdiden çok teşekkür ederim."