ŞAHAN'DAN ''RECEP İVEDİK 5'' ELEŞTİRİLERİNE VİDEOLU YANIT

Şahan'dan ''Recep İvedik 5'' eleştirilerine videolu yanıt

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 5'te yer alan boks sahnesi Azerileri kızdırmıştı.

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'Recep İvedik 5' filminin fragmanında yer alan boks sahnesini eleştiren Azeri Tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar’a, Şahan Gökbakar'dan cevap geldi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden 'Recep İvedik 5' filmindeki boks sahnesinin başlangıcını ve fragmanda yer alan kısmı yayımladı.

Ünlü komedyen, instagram paylaşımına şu notu düştü:
"Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde ‘gardaş’ ülkemize yanlış olmaz. Recep İvedik Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan’daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum."

 

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