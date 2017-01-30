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SAHİLE VURUNCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahile vurunca soruşturma başlatıldı

Akçakoca sahillerinde telef olmuş kulaklarında küpesi olan iki dana bulundu.

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Akçakoca'nın Değirmenağzı Çayağzı mevkisinde sahilde cansız iki dana gören vatandaşlar durumu belediye veteriner ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer ilk incelemenin ardından telef olan iki danayı kaldırdılar.

Akçakoca Kale yolu üzerindeki Değirmanağzı plajı ile Alaplı Ereğli yolu üzerindeki Çayğazı plajında karaya vuran ölü danaları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar olayı belediye ve güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemenin ardından denize sürüklenen danaların nasıl geldiği merak uyandırdı.

Değirmenağzı plajında karaya vuran dananın, otlamak için geldiği Kale bölgesindeki falezlerden aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Çayağzı Plajı mevkisinde sahile vuran cansız dananın ayaklarının iple bağlı olduğu ve yakınında bulunan dereden mi sürüklendiği yoksa birileri tarafından atılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Her iki olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile belediye ve güvenlik güçleri, gerekli incelemeleri yaparak küpe numaralarından danaların gerçek sahibine ulaşmaya çalışacağı bildirildi. Danalar bulundukları yerden kaldırarak gömüleceği bildirildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
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