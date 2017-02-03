Şahin: ''Biz Gaziantep'i büyük bir aile olarak görüyoruz''

Şahin, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde GASMEK personeli için yapılan hizmet içi eğitim seminerinde GASMEK personeline seslenerek, “Kendinizi iyi yetiştirin. ‘Bilgi güçtür, güç ise kuvvettir’ desturu ile hareket edin. Bilgileri herkes sizden öğrensin. Kalbinizi sevgi dolduran. Herkese sevgi ve muhabbetle yaklaşın. Şehiri kocaman bir aile olarak düşünün ve çalışmalarınızı ona göre yapın. Size kim gelirse gelsin onu bir kardeşiniz olarak görün ve öyle davranın” dedi.

GASMEK’in her geçen gün güçlenerek topluma entgre olduğunu ifade eden Şahin, herşeyin insanla başladığını söyledi. İnsanoğlunun sosyal bir varlık olduğunu, toplumun barışının, mutluluğunun ve huzurunun önemine dikkat çekti. Bunu gerçekleştirmek için öğretici insanlara büyük görevler düştüğünü aktaran Şahin, herşeyin kalpte başladığını kaydetti.

İnsanı merkeze alarak hizmet edildiği takdirde herşeyin çözümlenebileceğini vurgulayan Şahin, “2 milyon Gaziantep’in huzuru, barışı ve mutluluğu için yapmamız gereken çok şeyler var. Biz büyükşehir olarak “kalkınma yerelden başlar” diyerek yola çıktık. Yol, su, elektrik, ulaşım altyapı, konut gibi teknik işleri zaten yapıyoruz. Personelimiz ile hem elimizdeki bütçeyi doğru yönetme hem de insan ve zamanı doğru yönetmek için büyük bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Doğup yübüdüğü şehire hizmet etmek için geldiklerini ve bunu gerçekleştirirken herkese eşit mesafede olacaklarını aktaran Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu yaparkan sosyal alanın en önemli alan olduğunu, bu alanda da kişiyi merkeze alan bir bakış açısı ile herkese dokunabilecek sosyal projeler yapmamız gerektiğini gördük. Kadını ve çocukları merkeze alarak onların hayatına dokunma önemli amaçlarımızdan birisiydi. Bu çalışmaları bitirip zamanımız dolduğunda ve arkamızı dönüp baktığımızda arkamızda ne tür eserler bıraktığımızı görebilmeliyiz. ‘Bu toplumun inşaasında, temelinde ve eğitiminde ne gibi katkılarımız var’ dediğimizde işte o zaman GASMEK’in çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu görebilmeliyiz.”

Gaziantep’in aslında küçük bir Amerika, küçük bir İstanbul olduğunu ifade eden Şahin, 400 bin mülteci nüfusu ile birçok okur-yazar nüfusa eğitim ve hizmet vermenin önemine dikkat çekti. Bu açıdan bu tür ‘hizmet içi eğitimlerin’ önemli olduğunu dile getiren Şahin, personelinin sinerji ve bilgi yenileme ile kendini geliştirdiğini vurguladı.

Eğitimci psikolog Kutay Ürkmen tarafından verilen “Motivasyon ve Gülmeseminin Büyüsü” konulu seminere yaklaşık 470 GASMEK personeli katıldı.

Seminer sonrası Başkan Şahin katkılarından dolayı Kutay Ürkmen’e plaket takdim etti. Programın iki gün devam edeceği belirtildi.