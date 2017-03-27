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SAHNEDE 'MİNİK' KÜFÜR KRİZİ

Sahnede 'minik' küfür krizi

Ekranların "Minik" lakaplı oyuncusu sahne gereği etmesi gereken küfrü edemem deyince sahne çekilemedi.

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Senaryo gereği Saçıntı’ya hakaret içerikli bir kelime kullanması gereken “Minik” lakaplı oyuncu, o kelimeyi kullanamayacağını söyleyince, sahne dakikalarca çekilemedi.

Ekranın fenomen dizisi “İçerde” de canlandırdığı “Minik” karakteri ile büyük ilgi gören Seyithan Özdemir, 'Yaşamak Güzel Şey' filminin çekimleri sırasında Müfit Can Saçıntı’yı bir hayli şaşırttı. 

Senaryo gereği Saçıntı’ya hakaret içerikli bir kelime kullanması gereken “Minik” lakaplı oyuncu, o kelimeyi kullanamayacağını söyleyince, sahne dakikalarca çekilemedi. 

14 Nisan’da vizyona girecek olan Yaşamak Güzel Şey filminde, sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Minik” lakaplı oyuncu Seyithan Özdemir, setteki tavırları ile herkesin sevgisini kazandı. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ile karşılıklı sahnelerinde, Saçıntı’ya hakaret içerikli bir sözcük kullanması gereken Özdemir “Ben sizi çok seviyorum Hocam; bu kelimeyi size söyleyemem” diyerek sahneyi durdurdu. Saçıntı, bu sözcüğü rol gereği söyleyeceğini anlatmak ve “Minik”i ikna etmek için dakikalarca dil döktü.

'Bu sahneyi asla unutamayacağım'
Bu sahnenin, yönetmenlik hayatının en özel sahnelerinden biri olduğunu belirten Saçıntı “ Ben böyle güzel kalpli bir insan çok az gördüm. Sert görünümünün altında melek gibi bir kalbi var. Rol gereği bile olsa, kötü bir sözcük kullanamadı. Dakikalarca bana hakaret etsin diye yalvardım.Bu sahneyi asla unutamayacağım” dedi.

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