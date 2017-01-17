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SAHTE İÇKİDEN Mİ ÖLDÜ ?

Sahte içkiden mi öldü ?

Sahte içki içen Irak uyruklu bir kişi hayatını kaybetti 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Sahte içki içen Irak uyruklu bir kişi öldü, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta sahte içki içen bir kişi öldü, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Aldıkları sahte içkiden içen Irak uyruklu A.W. ile A.K, A.G. ve A.S, fenalaşmaları üzerine Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.W, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.K, A.G. ve A.S'nin tedavisi ise sürüyor.

Sahte içki sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA
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