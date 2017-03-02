  • İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonucu
  • Halk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detay
  • ABD'li komutandan Türkiye'ye açık hakaret
  • TSK'da türbana iptal girişimi
  • Emniyet raporunda FETÖ ile ilgili inanılmaz tespitler
YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SAHTE KİMLİKLE 1 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ ! İŞTE CEZASI...

Sahte kimlikle 1 milyon TL kredi çekti ! İşte cezası...

Bursa'da sahte kimliklerle 1 milyon TL kredi çeken Afgan uyruklu sanığa 45 yıl hapis cezası verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da kayıp kimliklerin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak, bankalardan 17 kişi adına 1 milyon lira kredi çektiği iddiasıyla yargılanan Afganistan vatandaşı 43 yaşındaki Murad Keyman'ın yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Son sözünde "Yurt dışı yasağı konularak, azad edilmek istiyorum" diyen Kayman'ı, 45 yıl 9 ay 30 gün hapis ve 26 bin lira para cezasına çarptırdı.

Bursa'da 2015 yılının haziran ayında, kayıp kimlikleri eline geçirip bunların üzerine kendisine ait ayrı fotoğrafları koyan Afganistan uyruklu Murad Keyman, para çekmek için gittiği bir banka şubesinde, görevlinin kendisinden şüphelenmesi üzerine polis tarafından yakalandı. 17 kişinin kaybettiği kimlik ve sürücü belgesi ile toplam 1 milyon lira kredi çeken Keyman'ın, parayı almak için bankaya giderken, dikkat çekmemek için kimlik üzerindeki fotoğraftaki kıyafetlerden giydiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Sahte kimlikle 1 milyon TL kredi çekti ! İşte cezası...

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Dolandırıcılık" suçularından dava açılan ve hakkında toplam 85 yıl hapis cezası istenen Keyman, ilk duruşmadaki ifadesinde, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Ben kimseyi dolandırmadım. Beni, aramızda husumet bulunan kardeşim yaktı. O zamanında, "Sana öyle bir iş yapacağım ki, cezaevinden çıkmayacaksın" demişti. Söylediğini de yaptı. Suçsuz yere 1.5 yıldır hapisteyim. Beni ne olur bırakın. Serbest kalırsam size söz veriyorum tüm duruşmalara katılacağım" dedi.

Karar duruşmasında da aynı ifadeleri tekrarlayan Keyman, "Bana yurt dışı yasağı konularak, azad etmenizi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa bir ara ardından, sanık Keyman'a toplam 45 yıl 9 ay 30 gün hapis, 26 bin lira da para cezası verdi.

DHA
468
-
Aldatıldığını mahkemede öğrendi !Aldatıldığını mahkemede öğrendi !
Referandumda "evet" demek için istifa ettiReferandumda "evet" demek için istifa etti
Erdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyorErdoğan'ın en yakınındaki isim köşeyi dönüyor
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırıCumhuriyet savcısına sopalı saldırı
"8 hafta ilişkiye girmedik""8 hafta ilişkiye girmedik"
İstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulunduİstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulundu
Genç aşçının katili bakın kim çıktıGenç aşçının katili bakın kim çıktı
"Denizanası bile bunlar kadar dönmedi""Denizanası bile bunlar kadar dönmedi"
"ÖSO ile YPG çatışıyor""ÖSO ile YPG çatışıyor"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS