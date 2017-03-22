Sahte plaka satan sitelere erişim yasağı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu "sahte plaka" satışının peşini bırakmıyor. Mahkeme, federasyonun girişimiyle sahte plaka satışı yapan internet sitelerine erişimi yasakladı. Bundan böyle söz konusu satışları yapmak isteyen internet sitelerine erişim sağlanamayacağını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Sahtecilikte ısrar edenler, mahkemelerimiz tarafından ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.

"Sahte plaka satıcıları ile mücadelemiz sürecek"

Bazı internet sitelerinde, araç plakalarının sahtecilik yapılmak suretiyle basılarak piyasada satıldığı bilgisine ulaşır ulaşmaz harekete geçtiklerini ifade eden Fevzi Apaydın, gerekli hukuki girişimlerimiz sonucu konuya çözüm getirdiklerini söyledi. Apaydın, TŞOF'un girişimi sonucu sahte plaka satışı yapan internet sitelerine hukuken "erişim yasağı" getirildiğini açıklayarak şöyle konuştu:

"Federasyonumuzun hukuk servisi sahte plaka olayının ardın hemen harekete geçerek mahkemeye başvurdu. Başvurumuzda söz konusu satışların Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu, ayrıca bunun, kanuna KHK ile eklenen bir madde ile resmi belgede sahtecilik suçu içerdiğine dikkat çektik. İnternet sitelerinin "plakalık" adı altında "sahte plaka" sattıklarını da belgeledik. Sonuçta Ankara 8'nci Sulh Ceza Hakimliği belgelerimizle itiraz gerekçelerimizi yerinde bularak lehimizde karar verdi.Sahte plaka ile mücadelemiz her geçen daha da hız kazanacak ve bu sahtekarlar ortadan yok edilecektir"

"Siteler erişime kapatıldı"

Sahte plaka satışının ağır suç oluşturduğuna da dikkat çeken Apaydın, "Mahkemenin kararı gereği bundan böyle internet üzerinden reklam vererek sahte plaka satışı yapan (www.appplakaturkey.com), ( https://istanbulplaka.sahibinden.com/otomotiv-ekipmanlari-aksesuar-tuning-otomobil-arazi-araci-dis-aksesuar? sorting= storeShowcase&useruserld=20842878 ), ( https/www.sahibinden. com/ilan/yedekparca-aksesuar-dananim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-aksesuar-tuning-app-plaka-lik-ayni-gun-kargo-whats-app-0535-345-19-42-402560304/detay ) adlı URL adreslerine erişim engellenmiştir. Mahkeme kararı ayrıca Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne de gönderilmiştir" diye konuştu.