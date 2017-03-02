Sahte savcıya böyle dedi: Herşeyim sizin olsun

Adana merkezli 15 ilde yapılan operasyonda tutuklanan 19 sahte savcı ve polisin dolandırmaya çalıştığı bir kadının sahtekarlardan korkup, "Tamam sayın savcım. Teşekkür ederim sayın savcım. Herşeyim sizin olsun, üzerimde ne var ise gelen arkadaşlara vereceğim, ayrıca birikmiş aylıklarım var bunlara da gelin bakın" dediği ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dolandırıcılarına yönelik 15 ilde yaklaşık 100 adrese yapılan baskında, vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çete çökertilmiş, 46 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslardan 8'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 38 kişi bir hafta boyunca sorgulanmış, ardından zanlılar adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 19'u tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi cezası verilmiş, 14 şahıs adli kontrol şartıyla, 4 şahıs ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu sahte savcı, polis ve amirlerin vatandaşları nasıl dolandırdığıyla ilgili teknik takibe takılan tapeleri ortaya çıktı. Tapelerde vatadaşarı arayan kişilerin özellikle FETÖ'yü kullanıp vatandaşları korkutarak dolandırmaya çalıştığı, önce bir kişinin polis olduğunu söylediği daha sonra telefonu amire verdiği en sonrda telefonu savcıya verdikleri, vatandaş savcı ile konuşurken onu korkutmak için arkadan amirin ya da polisin telsizle konuşup vatandaşla ilgili talimat veriyor gibi yaptığı belirlendi.

Sahte savcı, polis ve amirin bir yabancı uyruklu kadını dolandırmaya çalışması ise tapelere şöyle yansıdı

Vatandaş: Alo

Vatandaş: Efendim

Sahte Polis: ......... İlçe Emniyet Müdürlüğünden arıyorum ben. Başkomiser ........ kimle görüşüyorum.

Vatandaş: .........

Sahte Polis: Telefonun yasal sahibi siz misiniz hanım efendi?

Vatandaş: ....... Şey ben yabancıyım, fazla Türkçe bilmiyorum anlamıyorum yani.

Sahte Polis: ......... Ben sizi amirime veriyorum aktarıyım.

Sahte Amir: Hanım efendi ...... İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosundan ben ........ şuan görüşmüş olduğumuz ......... nolu hattın yasal sahibi sizmisiniz aslen nerelisiniz hangi memleket?

Vatandaş: ...... Ben yabancıyım

Sahte Amir: Bir saniye (diğer taraftan müştekinin duyması için dolandırıcının yanında bulunan diğer x şahıs: 7632 dinliyorum, arkadaşlar şuan verilen adresle irtibat halindeyim zaten şahıs yabancı bir şahıs yabancı uyruklu bir şahış fazla türkçesi yok şuan irtibat kurmaya çalışıyoruz. Fetullah terör örgütü için çalışıyor olabilir anlaşıldı mı anlaşıldı tamam) Bayan siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz?

Vatandaş: Ben yabancıyım ismim ..... sigorta şirketinde ..... yanında çalışıyorum.

Sahte Amir: ........... neyiniz olur, akrabanız mı?

Vatandaş: Hayır ben burada çalışıyorum?

Sahte Amir: He şimdi kayıp bir kimlik var. Kayıp olan kimliğiniz Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından kullanılmış. Ayrıca ne zaman Türkiyeye giriş yaptınız?.. beyin anne adı .......

Vatandaş: Kimin bu kayıp kimlik ne istiyorsun?

Bu sırada başka bir erkek dolandırıcı şahıs telefonu alarak

Sahte polis memuru 2: Ben Emniyetten ..... ne kadar zamandır bu iş yerinde çalışıyorsun? Sigorta şirketi ..... bey...... nin babasının ve annesinin adını biliyormusun? ................ beyin baba adı ............. anne adı............ mi

Vatandaş: hayır yanlış.

Sahte polis memuru: yanlış.

Vatandaş: Anne adı....... baba adı .......

Sahte polis memuru: Tamam üç tane kimlik var şuan elimizde bir saniye şuan elimizde üç tane kimlik var o yüzden şaşırdık bilgilerde annesi ...... mı

Vatandaş: .........a mı anne adı

Sahte Polis Memuru: Baba adı ..............

Vatandaş:Evet evet bildiniz, siz nereden biliyorsunuz?

Sahte Polis Memuru: ......... Cumhuriyet başsavcısı şuanda dinlemekte bizi. Yasal olarak telefonlarımız kayıt altına alınıyor.

Sahte Polis Memuru: sana ......nin ismini annesinin babasının ismini vereceğim.

Vatandaş: tamam tamam

Sahte Polis Memuru: annesi ......... babası ........... doğum yeri................. kimlik numarası .................

Vatandaş: Evet doğru

Sahte Polis Memuru:İş yeri ............ mahallesi ......... sokak

Vatandaş: Hayır yeni...........karşısı............sigorta

Sahte Polis Memuru:Şuan savcıya veriyorum seni bir dakika bekle sayın savcım buyrun

Başka bir şahıs telefonu alarak kendini savcı olarak tanıtarak

Vatandaş: Alo

Sahte Savcı: iyi günler

Vatandaş: iyi günler

Sahte Savcı: hanım efendi ....... isimli şahsın TC kimlik numarasını polis memuru arkadaşlarım size okudular mı?

Vatandaş: evet evet

Sahte Savcı: doğru mu

Vatandaş: evet

Sahte Savcı: .......i beyin kimliği saat 15.00 sıralarında Diyarbakır'da fetullahçı terör örgütü üyesinin üzerinde bulunmuş. Bu şahsı yakaladılar. Bu şahıs devlet tarafınca aranıyor. 14 yıl yatarı var. Anladın mı? Operasyon ile ilgili tüm bilgileri sana verdim. Sen de operasyona dahil oldun. Bu neden ile sakın kimseye birşey söyleme, operasyonun gizliliğini bozarsın.

Vatandaş: Tamam da bu konu beni ilgilendirmez ki. Ben işçiyim burada ..... beyin numarasını vereyim ya da eşininkini onunla görüşün.

Sahte Savcı: tamam, ilk önce seni aradık ve operasyona dahil ettik. Daha sonra onları operasyona dahil edeceğiz. Kimseye polisler beni aradı demeyeceksin. Anladın mı? Yoksa operasyonu bozarsın, işinden de olur sınır dışı edilirsin?

Vatandaş:Kimse söyleyeceğim yani tamam, sen bu konuşmalarla beni korkutuyorsun birşey mi var?

Sahte Savcı: ........ (Sahte Amir: 7632-7632 dinliyorum şimdi arkadaşlar görüştüğümüz Suriye uyruklu bir insan zaten. Biz konuyla ilgili biz konunu ihracını sağlıyoruz. Suriyeli şahısta bir sıkıntı yok. Bayan her türlü bilgileri veriyor zaten tama mı? ona göre gereken güvenlik tedbirlerin alırsınız. Bayanda bir sıkıntı yok, zorluk çıkarmanın bir anlamı yok tamam mı? Benden talimat bekliyorsunuz anlaşıldı mı? anlaşıldı tamam tamam)

Vatandaş: Ama ben korktum. Bir saniye ne oluyor anlamadım. Bana anlatsana ne oluyor.

Sahte Savcı: tamam anlatacağım sana, seni ilgilendirmiyor hiç bir şey. Ama operasyona dahil oldun ayrıca bu kayıp kimlik ile kredi çekilmiş kredinin de çalışanları tarafından çekilerek Fetullahçı Terör Örgütü'ne verildiği ayrıca kredi kartı çıkartılarak ziynet eşyası alındığı tespit edilmiştir. Şuanda ziynet eşyası olarak orada ne bulunduruyorlar. Çünkü kuyumcu mağdur durumda. İş yerine gelip arama yapacağız. Ayrıca iş yerinden ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldık. Biz biliyoruz sizin ve patronunuun herhangi bir olaya karışmadığını. Anca temize çıkarmak istiyoruz.

Vatandaş: şimdi ben ne yapacağım?

Sahte Savcı: merak etme. Ben şimdi polisi yanına göndereceğim. Senin yanında arama yapacak. Anladın mı? Sakın korkma. Kimseye birşey deme

Vatandaş: Nerede olacak arama?

Sahte savcı: İş yerinde senin çalıştığın yerde.

Vatandaş: benim bulunduğum iş yerinde mi?

Sahte savcı: Evet şuan polisleri oraya göndereceğim Üzernde ziynet eşyası ve paran var mı? İş yerine bulunan tüm paraların sayımını yaparak seri numarasını alacağız. Gelene kadar hazır ol, telefonunu kapatma sakın.

Vatandaş:Neyi arayacaklar?

Sahte savcı: Altın almış kuyumcudan. Bunlar fetullahçı fetullah terör örgütü üyesi .......... beyin adına çıkarılan kredi kartından altın almışlar ordanda dövizciye gidip döviz almışlar.

Sahte savcı:Arkadaşlar geliyor. Ekiple birlikte hareket etsinA arama esnasında farklı birşey çıkarsa üstüne kalır ona göre. Alo şuan neyin var?

Vatandaş: Tamam sayın savcım, teşekkür ederim sayın savcım, herşeyim sizin olsun. Üzerimde ne var ise gelen arkadaşlara veririm, ayrıca birikmiş aylıklarım var bunlara da gelin bakın. Ama geri vereceksiniz demi?

Sahte Savcı: Paranın seri numarası lazım bana. Sonra geri vereceğiz sana çünkü ......beyin adına kredi kartı çıkartmışlar. Sonra altın almışlar o kartlarla sende zaten. En son polise geleceksin. Seni arayacağız sen de geleceksin anladın mı?

Sahte Savcı: Şunda sizinle görüşen polis memuru arkadaşımıza yardımcı oluyorsunuz. Tamamı bu operasyon gereği şuanda sizde bulunan paranın zaten seri numarası alınacak. Ordan parmak izleri kontrol edilecek. Kimse sizden bir talep bulunduğu zaman sayın savcıya dersiniz bana tamam mı?

Vatandaş: Ben anlamadım,hızlı hızlı konuştun anlamıyorum ben.

Sahte Savcı: Şuanda diyorum ki size sayın savcı ........ benimle görüşüyor diyorsun. Ha bu şahıslar polis memuru arkadaşlarım, bu iş yerinde çalıştığınız için bu iş yerinde ziynet eşyası yada Türk parası bazında yada yabancı para bazında ne bulunduruyorsan bunların bilgisini aktarıyorsun tamam mı hanım efendi?

Sahte Savcı: Şuanda bunlar bankadan yasal olmayan işlemler yapılmış zaten. Sizin paranız kendi paranız kimseye para vermiyorsunuz etmiyorsunuz. Şunu ben demek istiyorum size; siz sadece bunların size yapılacak olan benim talimatım üzerine, yani benim emrim üzerine yapılacak olan aramada kontrolde anlıyorsunuz değil mi?

Sahte Amir: Şuanda sizin iş yerinize polisler geliyor yardımcı olun telefonu kapatmayın.

Vatandaş:tamam polis sensin anladım da neden paramı alacaksınız? O zaman ben de polisten gidip alacam parayı.

Sahte Amir: Adına kredi kartı düzenleyip kuyumcuya gitmiş altın almış. Anladın mı sana polis göndereceğim. Sonra sen gelip alacaksın paranı tamam mı?

Vatandaş:Tamam .................