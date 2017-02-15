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SAKALLI KADINDAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Sakallı kadından sürpriz açıklama

2014 Eurovision şampiyonu Conchita Wurst, artık ''kadın'' olmak istemediğini söyledi.

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2014 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avustralya adına yarışıp birinci olan Conchita Wurst yakında piyasaya çıkaracağı ikinci albüm öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Rise Like a Phoenix' şarkısıyla şampiyon olduğu 2014 Eurovision Şarkı Yarışması sonrası sakallı görüntüsüyle bir anda dünyanın konuştuğu isim haline gelen Conchita Wust (gerçek adıyla Tom Neuwirth), "Amacım sansasyon yaratmak değil. Kadın erkek fark etmez, herkes istediği gibi yaşama hakkına sahip olmalı" demişti.

Şimdilerde ikinci albümünü çıkarmaya hazırlanan 29 yaşındaki şarkıcı, bir gazeteye verdiği röportajda, özel hayatına dair konuştu.

"KADIN OLMAK İSTEMİYORUM"

Artık 'sakallı kadın' imajından sıkıldığını belirten Conchita Wurst, "Bu imajı öldürmem gerekiyor. Artık yeniliğe ihtiyaç duyuyorum. Kadın olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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