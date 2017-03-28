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SAKARYA'DA FACİA ! 3 ÇOCUK ÖLDÜ

Sakarya'da facia ! 3 çocuk öldü

Sakarya'da bir çiftlikte çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın bu sabah, Adapazarı Göktepe Mahallesi'nde Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı. Çevre sakinleri yangına müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi. Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü. Ailenin, kapıyı çocukların üzerine kilitleyip evden ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra yangının çıktığı öğrenildi. Evde incelemeler devam ediyor.

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