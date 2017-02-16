Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, Tepecikler Mahallesi'nde bulunan bir büfede, iş yeri sahibi Sadi Erdoğan ile G.T. ve K.D. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, G.T, üzerinde taşıdığı tabancayla Erdoğan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Erdoğan, ambulansla geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğan, buradan sevk edildiği Sakarya Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan G.T. ve K.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.