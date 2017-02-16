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SAKARYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi  öldü.

İddiaya göre, Tepecikler Mahallesi'nde bulunan bir büfede, iş yeri  sahibi Sadi Erdoğan ile G.T. ve  K.D. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle  tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, G.T, üzerinde taşıdığı  tabancayla Erdoğan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Erdoğan,  ambulansla geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğan, buradan sevk edildiği Sakarya Üniversitesi eğitim ve  Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan G.T. ve K.D'nin yakalanması için çalışma  başlattı.

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