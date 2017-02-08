SAKIN EŞEK DEYİP GEÇMEYİN

Sakın eşek deyip geçmeyin

Çitlerin ardında mahsur kalan eşek bakın nasıl kurtulmayı başardı ?

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Görüntülerin adresi İtalya. Çitlerin arasından geçmeye çalışan eşekler bu denemelerinde başarılı olamayınca, arkadaşları yardımlarına yetişiyor. Çitin tahtasını kaldıran akıllı hayvan, diğerlerinin ardından kendisi de çitin diğer tarafına geçiyor.

İHA
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