Sakın eşek deyip geçmeyin

Görüntülerin adresi İtalya. Çitlerin arasından geçmeye çalışan eşekler bu denemelerinde başarılı olamayınca, arkadaşları yardımlarına yetişiyor. Çitin tahtasını kaldıran akıllı hayvan, diğerlerinin ardından kendisi de çitin diğer tarafına geçiyor.
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