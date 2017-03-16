Sakıp Sabancı'nın torunu bakın ne iş yapıyor

Bülent Cankurt, bugün Günaydın'daki köşesinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'la evliliğinden olan kızı Melisa Tapan'ın şirketteki görevini yazdı.

Bülent Cankurt, bugün Günaydın'daki köşesinde merhum işadadamı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan'ın şirketteki görevini yazdı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'la evliliğinden olan kızı Melisa Tapan'ın, aile şirketi Sabancı Holding'de işe başladığını öğrendim.

Richmond Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü mezunu olan Melisa, holding şirketlerinden dünyaca ünlü lastik markası Bridgestone'da çalışmaya başlamış.

LASTİK ALAN MÜŞTERİLERİ ZİYARET EDİYOR

Üniversitede uluslararası ilişkiler okuyup ayrıca psikoloji eğitimi de alan Melisa Tapan, Bridgestone'da ne iş yapıyor biliyor musunuz? Duyunca siz de en az benim kadar şaşıracaksınız; müşteri ilişkilerinde çalışıyor.

KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTUYOR

Melisa, Bridgestone ile çalışan şirketleri ziyaret edip lastiklerinden memnun olup olmadıklarını soruyormuş. Melisa, müşteri memnuniyetini ölçmek için yaptığı bu ziyaretlerde kimliğini ise kesinlikle saklı tutuyormuş.