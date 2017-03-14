''Saklı'' filmi Maltepelilerle buluştu

39. Montreal Film Festivali ana yarışma bölümünde, dünya prömiyeri yapılan filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Settar Tanrıöğen ve Pelin Akil rol aldı. Filmde, kızının arkadaşıyla ilişki yaşayan 50’li yaşlarda bir müzisyen ile ailesine düşkün bir babanın kesişen hikayesi konu edildi. Film gösteriminin ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız’ın moderatörlüğünde, filmin yönetmeni Selim Evci ve oyunculardan Settar Tanrıöğen ile keyifli bir sinema sohbeti yapıldı. Türkiye’nin en önemli sanatsal etkinlikleri arasında yer alan Akbank Kısa Film Festivali’nin Koordinatörlüğü’nü de yapan Selim Evci, filminde anlatmak istedikleri, yapım süreci, sinemaya ve kısa filme bakışı, film festivalleri ve projeleri hakkında soruları yanıtladı.