Sala okuyan imama engel olanların davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, ezan ve sala okuyan Küçükçekmece Gültepe Camisi İmamı Mustafa Baki'nin üzerine yürüyüp engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle "üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından tutuksuz yargılanan iki sanığa, adli para cezası verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kenan Gülşen ve Nait Yılmaz ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Gülşen ile Yılmaz'ın, isnat edilen "silahlı terör örgütüne hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatlarına karar verilmesini istedi.

Sanık Gülşen'in üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yeterli delil elde edilememesi nedeniyle beraatini talep eden savcı, sanığın olay günü kamu görevlisi statüsündeki mağdura sinkaflı küfürlerle hakaret etmesi nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık Gülşen'in "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçunun sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanığın "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise mağdurun şikayetinden vazgeçmesi ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, 7 bin lira para cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, sanık Nait Yılmaz'a ise mağdurun yapması engellenen görevinin, suç tarih ve saati itibarıyla kamuoyu ve Türkiye'nin geleceği açısından önemini göz önünde bulundurarak, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hapis cezasının 6 bin lira para cezasına çevrilmesine hükmetti.