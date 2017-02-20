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SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı hazırlığındaki 23 terörist öldürüldü

TSK, Zap bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

20 Şubat 2017 tarihinde 10:10-12.40 saatleri arasında Irak kuzeyindeki ZAP bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN VE ARAZİDE tespit edilen 23 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

20 Şubat gece yarısından sonra (02.42-02.59) yapılan hava taarruzunda ZAP'ta bir mağara önünde tespit edilen 11 terörist ayrıca etkisiz hale getirilmişti.

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