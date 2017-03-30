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SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LILARLA ÇATIŞMA

Saldırı hazırlığındaki PKK'lılarla çatışma

Van'da bir eve düzenlenen operasyonda çatışma çıktı, saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

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Van'ın Erciş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Salihiye Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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