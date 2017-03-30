Saldırı hazırlığındaki PKK'lılarla çatışma

Van'ın Erciş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Salihiye Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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