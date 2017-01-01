Saldırının ardında hangi örgüt olabilir?

CNN Türk'e bağlanan Abdullah Ağar Ortaköy'deki saldırıyı değerlendirdi. Ağar olay sonrası yaptığı ilk değerlendirmede okların IŞİD'i gösterdiğini söyledi.

Ancak Ağar doğru bir tespit için erken olduğunun altını çizdi.

Abdullah Ağar terör saldırısının bir eğlence merkezine yılbaşı gecesi saldırı düzenlemiş olmasından dolayı akla ilk olarak IŞİD'in geldiğini söyledi.

Ancak Ağar ortada bir garip olduğunu belirtti.

Eski asker Ağar'a göre IŞİD'in önceki eylemlerinde teröristlerin olay yerinden kaçmadığına dikkat çekti.

Fedai eylemi adı verilen bür tür saldırılarda bugüne kadar teröristlerin muhakkak kendilerini öldürdüğüne belirten Ağar bu noktanın gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.