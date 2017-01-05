Saldırının ardından kaçak göçmenler tek tek bakılıyor

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy Reina saldırısını yapan saldırganla ilgili İçişleri Bakanlığı tüm hudut kapılarına uyarı yazısı ile saldırganın fotoğraflarını gönderirken, göçmen kaçakçılığı ile ilgili tüm kolluk kuvvetleri de uyarıldı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Sahil Güvenlik, Jandarmave Emniyet birimlerine saldırganın göçmenlerin arasına karışarak kaçma şüphesine karşı uyarı gönderildi. Kolluk kuvvetlerinin yakaladığı tüm kaçak göçmenlerin tek tek kontrol edildiği, eşkallerine bakıldığı öğrenildi.

İRTİBATLARI ARAŞTIRILIYOR

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün sabaha karşı düzenlediği operasyonda İstanbul Ortaköy'deki katliamı gerçekleştiren saldırganla bağlantı ihtimalleri bulunan 3 ailenin üyesi 20 kişiyi gözaltına alınmıştı. 20 gözlem altına alınan çocukla birlikte 11’i erkek, 9’u kadın toplam 40 kişinin İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri sürerken, kimlik tespitleri tamamlandı.

Şüphelilerin irtibatlarının, nereden nasıl kimin aracılığı ile geldiklerinin araştırıldığı; araştırmanın tamamlanması sonrasında ise ifadelerinin alınmaya başlanacağı öğrenildi.