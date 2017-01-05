SALDIRININ ARDINDAN KAÇAK GÖÇMENLER TEK TEK BAKILIYOR

Saldırının ardından kaçak göçmenler tek tek bakılıyor

Reina saldırısının ardından yakalanan kaçak göçmenler tek tek kontrol ediliyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy Reina saldırısını yapan saldırganla ilgili İçişleri Bakanlığı tüm hudut kapılarına uyarı yazısı ile saldırganın fotoğraflarını gönderirken, göçmen kaçakçılığı ile ilgili tüm kolluk kuvvetleri  de uyarıldı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Sahil Güvenlik, Jandarmave Emniyet birimlerine saldırganın göçmenlerin arasına karışarak kaçma şüphesine karşı uyarı gönderildi. Kolluk kuvvetlerinin yakaladığı tüm kaçak göçmenlerin tek tek kontrol edildiği, eşkallerine bakıldığı öğrenildi.  

İRTİBATLARI ARAŞTIRILIYOR

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün sabaha karşı düzenlediği operasyonda İstanbul Ortaköy'deki katliamı gerçekleştiren saldırganla bağlantı ihtimalleri bulunan 3 ailenin üyesi 20 kişiyi gözaltına alınmıştı. 20 gözlem altına alınan çocukla birlikte 11’i erkek, 9’u kadın toplam 40 kişinin İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri sürerken, kimlik tespitleri tamamlandı.

Şüphelilerin irtibatlarının, nereden nasıl kimin aracılığı ile geldiklerinin araştırıldığı; araştırmanın tamamlanması sonrasında ise ifadelerinin alınmaya başlanacağı öğrenildi.

Hürriyet
485
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidirŞamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Üniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyorÜniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyor
Terörle mücadelede gelinen son nokta !Terörle mücadelede gelinen son nokta !
ABD'li komutandan Türkiye mesajıABD'li komutandan Türkiye mesajı
Kediye işkence edenler özür dilediKediye işkence edenler özür diledi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS