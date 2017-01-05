''Saldırıyı biri kadın, 3 kişi gerçekleştirdi''

İstanbul'un ünlü gece kulübüne düzenlenen, 39 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıdan sağ kurtulan Suudi Arabistan vatandaşı Hassan Khashoggi, yaşadıklarını Suudi Arabistan merkezli al Arabiya haberi sitesine anlattı. Habere göre Khashoggi, yılbaşı gecesi Reina’daki saldırıyı gerçekleştirenlerin “üç kişi olduğunu”, birinin kadın olduğunu ileri sürdü.

Eşiyle birlikte saldırıdan 40 dakika kadar önce Reina’hya girdiklerini söyleyen Hassan Khasoggi, “Otelin önerisi üzerinde gittiğimiz Reina restoranda iki kişilik yer rezerve etmiştik. Güvenli olduğu ve önemli kişilerin orada yemek yediği söylenmişti” dedi.

Gece 12’den sonra yeni yıla girilmesinin ardından mekanda neşenin hakim olduğunu belirten Khashoggi, “Birden davul sesine benzer bir ses duyduk, masalardan birinde kavga çıktığını düşündük” dedi. Khashoggi, duruma bakmak için sandalyesinden kalkarak doğrulduğunu ve birden silah sesini duyduğunu söyleyerek, “Karım ‘çocuklarımı istiyorum, eve gitmek istiyorum’ diye bağırmaya başladı. Ben de ‘şimdi cenneti düşünmen lazım’ diye bağırdım” dedi.

"SALDIRGANLARDAN BİRİ KADIN"



Saldırının üç kişi tarafından gerçekleştirildiğini savunan Khashoggi, bunlardan birinin de kadın olduğunu iddia etti. Khashoggi, saldırı sırasında birinin, “Bu kadın bizi niye öldürmek istiyor” diye bağırdığını söyledi.

Saldırganların iyi eğitimli olduğunun anlaşıldığını belirten Khashoggi, “Rastgele ateş etmediler, masaların arasında dolaşarak, müşterileri hedef alarak vurdular” dedi.

Hassan Khashoggi, aksanlarından saldırganların “Arap olmadığının anlaşıldığını da” söyledi,

“Ateş çok yoğundu. Polisin gelmesi ya da birinin bizi kurtarması için dua ediyorduk” ifadelereni kullandı.



"EŞİMLE BİRLİKTE DENİZE ATLADIK"

Khashoggi daha sonra eşiyle birlikte denize atladıklarını, bir başka Suudi kadının da kendileriyle birlikte suya atlamak istediğini ancak vurularak öldüğünü söyledi.

Birkaç denemeden sonra bir tekne sahibini yaralıları hastaneye taşımaya ikna ettiklerini belirten Khashoggi, “Hepsini tekneye aldı, fakat eşim ve ben geride kaldık çünkü tekne çok küçüktü” dedi.

Khashoggi, bir süre sonra deniz polisinin kendilerine yaklaştğını ancak kendilerine doğru ateş açılması üzerine geri çekildiğini söyledi. Bir saat kadar bekledikten sonra polisin Riena’ya girmesiyle kurtulduklarını aktardı.