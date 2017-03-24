Salim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarı

Suriyeli tanınmış alimlerden Prof. Dr. Mustafa Müslim, büyük devletlerin Kürtleri tarih boyunca vaatlerle kandırıp yüzüstü bıraktıkları uyarısında bulundu. Terör örgütü PYD/PKK elebaşı Salih Müslim'in ağabeyi olan Suriyeli alim, "Bugün tarih tekerrür ediyor. Gerçek dostlarınızı iyi tanıyın. Düşmanlarınız sizi kandırmasın" dedi.

Prof. Dr. Müslim, Suriye'de devam eden iç savaş, ülkenin kuzeyindeki gelişmeler ve PKK'nın Kürtler üzerinde kurmak istediği baskıya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

Müslim, Kürtlerin tarihte birçok haksızlığa uğradığını ve halen birçok oyunla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelere değinen Müslim, şunları söyledi:

"Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Size kimlerin zulmettiğini çok iyi bilmelisiniz. Dostunuzu ve düşmanınızı iyi tanıyın. Kürtlere zulmedenler daima İslam ile alakası olmayan kafir güçler olmuştur. Allah'a iman etmeyen, İslam'a inanmayanlar Kürtlere zulmetmiştir. Peki neden? Çünkü Kürtlerin Müslüman insanlar oldukları öteden beri biliniyor. Kürtler inançlı bir millettir. Örf, adet, gelenek, görenek ve namusunu koruyan bir halktır. Sözlerinin eridirler. Gençleri saf ve temiz Müslümanlardır. O yüzden onlara yapılan zulüm kafirler tarafından olmuştur."

Müslim, Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde hazırlanan Sykes-Picot Anlaşması'nı hatırlatarak Kürtleri kendi aralarında parçalayanların ve mağdur edenlerin de yine aynı güçler olduğunu ifade etti.

"Kürtler güncel gelişmeler karşısında kendilerini kandırmamalıdır" diyen Müslim, Sovyet Rusya'nın 1946'da Kürtlere vaatlerini hatırlattı.

Müslim, "Mahabad'ta Kürtlere bir devlet kurup Kadı Muhammed'i başkan yapmışlardı. Rusya'nın çıkarları o dönemde böyle gerektiriyordu. Üzerinden bir sene geçmeden İran Şahı'yla ittifak yapıp Kadı Muhammed'in teslim olmasını istediler. Muhammed ve tüm bakanlar teslim oldu. İran, onu ve tüm kadrosunu idam etti. Yani bir sene bile ayakta kalamadılar, Rusya hemen elini çekti."

Molla Mustafa Barzani hareketinin de aynı şekilde geliştiğine işaret eden Muslim, "Molla Mustafa, İran Şahı'na güvenerek mücadele etti. Eylül Ayaklanması'nda Kürdistan Bölgesi'ndeki dağlarda 10 yıldan fazla Saddam'a karşı savaştı. Ancak İran Şahı Saddam ile anlaşınca hiçbir şey kalmadı. Meşhur Cezayir Anlaşması'yla Şah, Barzani'yi yüzüstü bıraktı. Silahlarını bırakıp teslim olmasını istedi. Barzani Amerika'ya gitmek zorunda kaldı" diye konuştu.

"Kürtler geçmiş hatalardan ders almalıdır"

Tarihte yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini dikkati çeken Müslim, "Kürtler aynı hatayı bugün de tekrarlamaktadır. Amerika onlara silah veriyor ve askeri eğitimden geçiriyor" dedi.

Müslim, şu uyarılarda bulundu:

"Sizinleyiz ve size bir devlet kuracağız diyorlar. Fakat Kürtlerin tarihten ders alması gerekiyor. Bugün tarih tekerrür ediyor. Gerçek dostlarınızı iyi tanıyın. Düşmanlarınız sizi kandırmasın. Düşmanın vaatlerine aldanmayın. Onlar sizi mızraklarının ucuna takıp amaçları doğrultusunda kullanmak istiyor. Hedefleri gerçekleşince de sizi yüzüstü bırakıp gideceklerdir. Ey Kürt kardeşlerim, Allah'a dayanın ve Kürt milletinin gerçekliğine yaslanın. Müslüman kardeşlerinize güvenin. Hiçbir zaman Müslüman kardeşlerinize silah çekmeyin. Eğer halkınız arkanızda olur ve Müslüman kardeşleriniz de size inanırsa İslam alemi sizi destekleyecektir. O taktirde Amerika ve Rusya'nın vaat ettiğinden daha fazla haklara sahip olacaksınız."

"Zulmün ömrü kısadır"

Müslim, tarihte Beşşar Esed zulmüne benzer bir olay görülmediğini, birçok zalim ve zorba hükümdarlar çıktığını ancak tüm askeri gücü, tankı, topu ve kimyasal silahlarıyla halkının üzerine musallat olan bir tiran çıkmadığını vurgulayarak, Esed rejiminin evleri, hastaneleri, eğitim merkezlerini yerle bir edip, malları yağmaladığını, içme sularını kestiğini anımsattı.

"Zulmün ömrü kısadır" ifadesini kullanan Müslim, İslam tarihinde birçok yıkım yaşandığını ancak Müslümanların yeniden ayağa kalkmayı başardığını kaydetti.

Müslim, şöyle devam etti:

"Müslümanlar zayıf düştükçe Allah onlara bir kurtarıcı gönderecektir. Ümmet ayaklanacak ve hiçbir zaman yok olmayacaktır. Rum ve Yunan toplulukları tarih sahnesinden silinip gitti ancak İslam toplumu bakidir. Müslümanlar bir uyanışı yaşamaktadır. Zalimlerin ömrü kısa ve zulümleri belli bir süre içindir. Ancak akıbet müminlerindir."