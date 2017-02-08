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SALINCAK FOTOĞRAFI YAKMIŞTI ! İHRAÇ EDİLDİ

Salıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildi

Sakarya'da FETÖ şüphelisi kişiyi araştırması için görevlendirilen kişinin arkadaş olduklarını gösteren fotoğrafın ortaya çıkması sonrası müdür kamudan ihraç edildi.

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Sakarya'da, FETÖ şüphelisi ilçe milli eğitim müdürü hakkında araştırma yapması için görevlendirilen, arkadaş olduklarını gösteren fotoğrafın ortaya çıkması sonucu açığa alınan Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar kamudan ihraç edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında soruşturma açılarak açığa alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar görevlendirildi. Mustafa Çuhadar, Mehmet Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı. Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık yeniden görevden alınırken, bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildi. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Çuhadar ise dün yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname ile kamudan ihraç edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA
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