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SAMSAT'TA ŞÜKÜR KURBANI KESİLDİ

Samsat'ta şükür kurbanı kesildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının olmamasından dolayı şükür kurbanları kesildi.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.5 şiddetindeki depremde herhangi bir can kaybının yaşanmaması üzerine Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat köy ve mahalle muhtarlarının aldığı toplam 13 kurbanlık kesildi.

Kurban kesim törenine Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsat Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen kurban kesimleri öncesi Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru tarafından dualar edildi.

Can kaybının olmamasından dolayı kesilen şükür kurbanları deprem bölgesinde bulunan İHH'ya teslim edildi. İHH'ya teslim edilen kurbanlar yemek yapılarak depremzedelere dağıtılacak.

Kesilen kurbanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, "Büyük bir deprem yaşadık. Depremin şiddetli olmasına rağmen her hangi bir can kaybı Allah'a şükür yaşanmadı. Allah'a şükretmek ve bundan sonra bela ile musibetlere koruyucu olması için Allah rızası için kurbanlarımızı kestik. Bütün halkımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

İHA
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