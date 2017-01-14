Samsun'da kanatlı hayvan ölümleri

Kentte 150 kümes hayvanı itlaf edildi. İlçedeki bir gölde de çok sayıda kuğu ve sakarmeke ölüsüne rastlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 150 kümes hayvanı hastalık şüphesiyle itlaf edilirken, ilçedeki bir gölde de çok sayıda kuğu ve sakarmeke ölüsüne rastlandı.

Bafra’ya 20 kilometre mesafede bulunan Karaboğaz Mahallesi’nde yaşayan Murat Sezer, bahçesinde beslediği kümes hayvanlarında ölümler meydana gelmesi üzerine durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi. Gelen yetkililer aldıkları numuneleri Samsun’a tahlile gönderdi. Tahlilin ardından Karaboğaz'a giden görevliler, Murat Sezer’e ait 80 tavuk, 40 kaz ve 30 ördeği itlaf ederek gömdü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlilerince Karaboğaz bölgesinde bulunan diğer kümes hayvanlarından da numune alınarak tahlile gönderildiği, tahlil sonucuna göre bölgede işlem yapılabileceği öğrenildi.

Karaboğaz Gölü’nde kuğu ve sakarmeke ölümleri

Öte yandan, Karaboğaz Gölü’nde balıkçılık yapan Emenli, Şirin ve Babilli Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri gölde çok sayıda kuğu ve sakarmeke ölümleri olduğunu söyledi. Kooperatif üyesi Şakir Kayır, "Gölde çok sayıda kuğu, sakarmeke ve ördek ölüsü var. Ölüm nedenlerini bilmiyoruz. Yetkililer tarafından gerekli incelemenin yapılmasını istiyoruz. Bizim de kanatlı kümes hayvanlarımız öldü. Bizim kümes hayvanlarına hastalık muhtemelen bunlardan bulaşıyor" dedi.

Kooperatif üyesi Koray Turgut, "Bölgede çok sayıda karabatak ve kuğu ölümleri mevcut. Bunların araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Mustafa Akça ise hayvanların hastalıktan ölmüş olabileceğini belirterek, yetkililerin konuyla ilgili inceleme yapmasını istedi. Öte yandan, Bafra Kaymakamlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.