Samsun'da ''kaz'' kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde komşular arasında köpeklerin yediği kazlar nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü, diğer oğul ise yaralandı.

Çivril Mahallesi'nde Behçet Şahin'in (73) köpekleri, komşusu S.K'nın (36) bahçesindeki 18 kazı farklı zamanlarda yedi. Bunun üzerine Şahin, kazlar için para vereceğini söyleyerek S.K. ile anlaştı.

Paranın bir bölümünü ödeyen Şahin, kalan kısmını ödememesi yüzünden komşusuyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, av tüfeği ile Behçet Şahin ile oğulları Zeki (46) ve Tuncay Şahin'e (39) ateş etti.

Zeki Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan baba Behçet ve oğlu Tuncay Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Behçet Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay Şahin ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zanlı S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.