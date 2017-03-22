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SAMSUN'DA POLİS BIÇAKLANDI

Samsun'da polis bıçaklandı

Samsun'da bir şüphelinin üzerini aramak isteyen polis bıçakladı.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde şüphelinin üzerini aramak isteyen polislerden biri bıçakla, diğeri ise darp sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Unkapanı Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin gezdiği ihbarı üzerine çevredeki polis ekipleri söz konusu bölgeye sevk edildi. Polisler S.Ş'yi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yapmak istedi.

Bu sırada, S.Ş polis memurlarından Y.K'yı bıçakla yüzünden, M.H'yi ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören ve söz konusu kişiyi takip eden ihbarcı B.Ş, S.Ş'yi elindeki bıçağı alarak bacağından yaraladı. Yaralı polis memurları Samsun Gazi Devlet Hastanesine, S.Ş. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.Ş. ile tedavisi tamamlanan S.Ş gözaltına alındı.

AA
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