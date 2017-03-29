Samsung Galaxy S8 Türkiye'ye geliyor

Galaxy S8 bu akşam Türkiye'de yapılacak dev etkinlikte ortaya çıkıyor. Ancak biz artık cihazın hemen hemen tüm özelliklerini biliyoruz; zira Galaxy S8'le ilgili Samsung'a yakın kaynaklardan şu ana kadar pek çok bilgi internete sızdı ve Galaxy S8'in özellikleri yukarı belli oldu.



Galaxy S8'in özellikleri



Gelen son bilgilere göre Galaxy S8'in arka kamerası 12 Megapiksel çözünürlüğünde, ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Tepe model Galaxy serilerinde kendi ürettiği Exynos yonga setlerine yer veren Samsung, bu politikasından Galaxy S8 ile vazgeçebilir. Söylentilere göre; Galaxy S8 modelinde Snapdragon 835 yonga setine yer verilecek. Ancak geçtiğimiz gün yapılan açıklamalarda 10nm FinFET teknolojisi ile yeni Exynos 8895 yonga setlerinin üretimine başlandığı dile getirilmişti.



Galaxy S8'in, Amerika'da Snapdragon 835, Avrupa'da ise belki 10nm FinFET ile üretilen Exynos 8895 yonga seti ile gelebileceğini söyleyebiliriz. Son açıklamalara göre; Galaxy S8'in RAM bölümünde ise 4 GB RAM tercih edilecek. Galaxy S8'in bataryası ise 3.000 mAh, Galaxy S8+'ın ise 3.500 mAh kapasitesinde olabilir.



Galaxy S8'in kamerası



Cihazın kamerası üzerinde biraz durmak gerek. Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın neredeyse her yanını son birkaç haftadaki sızıntılar sayesinde gördük. Ancak görünen o ki bu ayın sonunda yapılacak resmi tanıtım öncesinde hala bilmediğimiz bazı detaylar var. Yeni bir bilgiye göre Galaxy S8, önceki Galaxy'lerden daha üstün bir kamerayla gelecek. Naver'e göre Galaxy S8, saniyede 1000 kare kaydedebilen bir arka kamerayla gelecek. Firmanın bunu başarmak için imaj sensörünün içerisine DRAM eklediği söyleniyor. Bu sayede görüntüler, çok daha hızlı bir biçimde aktarılabiliyor. Bu etkileyici arka kameraya ek olarak 8 megapiksellik ön kameranın otomatik odaklanma işlevi sunacağı söyleniyor.



Galaxy S8'e jetblack modeli



Galaxy S8'in üç renk seçeneğiyle geleceği ve bu renk seçeneklerinin "Black/Siyah", "Silver/Gümüş" ve "Violet/Menekşe" olacağını geçen hafta bir sızıntı sayesinde öğrenmiştik. Yeni sızan fotoğraflar ise Galaxy S8'in siyah modelini tüm ihtişamıyla karşımıza getiriyor. Telefonu şimdiye kadar çok kez gördüğümüz için sızan fotoğraflar, Galaxy S8'in tasarımı hakkında yeni bir şey söylemiyor.



Galaxy S8'in fiyatı



Galaxy S8'in fiyatı ne olacak? Samsung, bu bilgiyi 29 Mart'tan önce tabi ki doğrulamayacak ancak yeni bir rapor, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın üç farklı renk seçeneğiyle geleceğini söylüyor. İddiaya göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, "Silver", "Black" ve "Violet" olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelecek. "Violet" yani menekşe, Samsung'un amiral gemilerinde pek rastlamadığımız bir renk. Rapor, 5,7 inç'lik Galaxy S8'in 799 euro, 6,2 inç'lik Galaxy S8 Plus'ın ise 899 euro fiyatla satışa sunulacağını da söylüyor. Bu bilgiler doğruysa Galaxy S8'ler, Galaxy S7 ve S7 Edge'den biraz daha pahalı olacak demektir.



Galaxy S8'in kulaklıkları



Samsung, geçen ay Galaxy Tab S3'ü tanıtırken Galaxy S8'in AKG kulaklıklarla geleceğini doğrulamıştı. Yeni sızan görüntüler ise AKG kulaklıkları ilk kez yakından görme şansı sunuyor. Samsung, AKG kulaklıkları Tab S3 tanıtımı sırasında sahnede gösterse de, bu kadarıyla yetinmişti.



Sızan fotoğraflar, kulaklıkların plastik kablo yerine örgülü kablo kullandığını gösteriyor. Kulaklıklar henüz test edilmediği için ses kalitesinin ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz. Umudumuz, son birkaç seneki Samsung kulaklıklardan çok daha iyi oldukları.

