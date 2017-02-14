Samsung telefonu olanlara kötü haber

Samsung’un geçen yılın en iyi performans gösteren amiral gemi serisi Galaxy S7 için Android 7.0 güncellemesini dağıtmaya başlaması ile birlikte karşılaştırma testleri de yavaş yavaş kendisini gösteriyor.

Özellikle batarya konusunda düşüş var. Güncelleme fark oluşturdu Yeni güncelleme ile kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler yapıldı, çoklu pencerelerin performansı arttırıldı, performans ile enerji tüketimini optimize eden yeni modlar sisteme eklendi. Elbette sisteme getirilen yeni yükler acısını bataryadan çıkarıyor. Yapılan batarya karşılaştırma testlerine göre Android 6.0 ile çalışan Galaxy S7 serisi ile Android 7.0 ile çalışan Galaxy S7 serisi arasında yüzde 10’a varan kullanım süresi farklılıkları mevcut.



Örneğin Galaxy S7 modeli güncelleme öncesinde 397 dakika ortalama kullanım süresi sunarken güncelleme sonrasında bu süre 360 dakikaya düşmüş. Galaxy S7 Edge ise ortalama 430 dakika kullanım süresi sunarken güncelleme sonrasında 390 dakikaya gerilemiş. Yani yüzde 8 ila yüzde 10 arasında değişen oranlarda Galaxy S7 serisinin kullanım süreleri kısalmış.

Donanımhaber'in haberine göre bazı kaynaklar kullanım süresinin güncellemede yer alan bir hata nedeniyle de kısalmış olabileceğini ifade ediyor. Bu durumda Samsung’un önümüzdeki haftalarda bir yama yayınlaması olası.