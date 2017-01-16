SAMSUNG'U SARSAN TUTUKLAMA

Samsung'u sarsan tutuklama

Teknoloji devi Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, rüşvetten tutuklandı.

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Güney Kore'de yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Samsung'un bir sonraki başkanı olması beklenen Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Kasım ayında soruşturma kapsamında şirketin ofisine baskın düzenlenmişti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre söz konusu soruşturmanın, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden uzaklaştırılmasına neden olan skandalla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Samsung, Park'ın arkadaşı olan Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşlara devletten imtiyazlar koparabilmek adına bağış yapmakla suçlanıyor. Bu bağışların, Samsung'un şirket birleştirme sürecine siyasi destek almaya çalıştığı dönemde yapıldığı öne sürülüyor.

Samsung'un kurucusu Lee Byung-chul'un torunu, şu andaki başkan Lee Kun-hee'nin oğlu Lee Jae-yong geçen hafta içerisinde Seul'da savcılar tarafından yaklaşık 20 saat sorgulanmıştı.

ŞİRKET HİSSELERİ GERİLEDİ

Lee, şu anda Samsung Electronics'in başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ancak babası Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesinden dolayı şu anda Samsung şirketler grubunun fiili başkanı olarak gösteriliyor.

Tutuklama kararının açıklanmasının ardından Samsung Electronics'in hisselerinde yüzde 2; ana hissedarı Samsung C&T'nin hisseleri ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

İddialar ağırlıklı olarak Samsung'un inşaat alanında faaliyet gösteren Samsung C&T ile bağlı şirketi Cheil Industries'in tartışmalı birleşme işlemine odaklanıyor.

Savcılık, Samsung'un bu birleşmeye Devlet Başkanı Park'ın desteğini almak için arkadaşı Choi ve kızının birlikte sahibi olduğu bir kuruluşa 3,1 milyon dolar verdiğini öne sürüyor.

BBC Türkçe
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