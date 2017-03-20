  • Gıda Bakanlığı: 112 üründe GDO tespit edildi
  • Çıplak fotoğraflarını paylaşan kadın memur açığa alındı
  • Başbakan'ın davetine Gül ve Davutoğlu gelmedi
  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SAMSUNLU MATEMATİK ÖĞRETMENİNDEN GÖRÜLMEMİŞ İDDİA

Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia

Samsun'da emekli matematik öğretmeni 59 yaşındaki Aydın Cerit'in hazırladığı matematik sorusunu doğru çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'e kadar kendisine yollayana malvarlığını bağışlayacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

SAMSUN'da emekli matematik öğretmeni 59 yaşındaki Aydın Cerit'in hazırladığı matematik sorusunu doğru çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'e kadar kendisine ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığını vereceğini açıkladı.

Samsun'da oturan emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, Türk malı yerli hesap makinesi yapılmasını sağlamak ve özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekmek için ödüllü bir matematik sorusu hazırladı. Cerit, soruyu çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'a kadar Samsun Öğretmenevi'ne gelip kendisine ulaştıran ilk kişiye bir ev, bir dükkan ve bankadaki bir miktar parasını vereceğini açıkladı. Yıllardan bu yana sayılar üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Cerit, şöyle dedi:

"Şu an Türkiye hesap makinesi üretimi yapamıyor. Benim yaptığım çalışmalar sonucunda şuna ulaştım; Biz de mevcut hesap makinelerinden çok daha kapsamlı olan karmaşık işlemleri yapabilen bir hesap makinesi yapabiliriz. Bunun için devletimizden yardım bekliyorum. Bir ekip oluşturulması halinde bunu gerçekleştirmem çok mümkün. Ben de bu çalışmama dikkat çekmek için bu soruyu hazırladım. Bu soruyu bilgisayarların dahi çözeceğini düşünmüyorum. Sorunun doğru cevabını belirlediğim tarih ve saate kadar bana ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığımı vermeyi taahhüt ediyorum. Bunlar evim, dükkanım ve bankada bir otomobil alacak kadar miktardaki para."

Cerit, daha öncede hazırladığı iki matematik sorusunu çözen ilk kişiye 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini vaat etmiş, sorunun birini çözen olmamış, diğer soruyu çözen bir kişi ise ödüle kabul etmemişti.

 

Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia

DHA
292
-
Ülkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destekÜlkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destek
Uçaksavarla gelmişlerUçaksavarla gelmişler
Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !
Türkiye'de 9 bin 213 polis yemin ettiTürkiye'de 9 bin 213 polis yemin etti
Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !
''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''
Melih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalarMelih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS