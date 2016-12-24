SANAL KURMARCILARA DARBE: AYDA 100 MİLYON DOLAR KAZANIYORLARDI !

Sanal kurmarcılara darbe: Ayda 100 milyon dolar kazanıyorlardı !

İngiltere ve Kıbrıs merkezli sanal kumar ve bahis oynatan uluslararası şebekenin Türkiye temsilcileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 236 şüphelisi bulunan bir iddianame düzenlendi.

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İngiltere ve Kıbrıs merkezli kumar ile bahis oynatan ve ayda 100 milyon dolar gelir elde eden uluslararası şebekenin Türkiye temsilcilerine yönelik "Handikap" isimli operasyon düzenlenmişti.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre bir işadamının yiğeninin sanal kumar müptelası olduğu yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Sanal kumar çetesinin İstanbul'da bulunan 6 ofisini ortaya çıkaran Başsavcılık, gözaltına alınan zanlıların 700 milyon dolarlık lüks otomobil, konut ve banka hesaplarına hakimlik kararı ile el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında, 150'yi aşkın illegal kumar sitelerinin İstanbul'da bulunan 6 ofis tarafından yönetildiği belirlendi. Bu ofislerin 4'ünün İngiliz, 2'sinin de Kıbrıslı kişiler tarafından yönetildiği saptandı. Polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Çetenin Türkiye'deki temsilcilerine yönelik 20 ayrı ilde geçtiğimiz aylarda eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aralarında emekli emniyet müdürü Cengiz E. ve polislerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Çetenin kumardan elde ettiği 6 milyon TL kumar parası ele geçirildi. Operasyon kapsamında tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu liderinin Atatürk Havalimanı'na geldiği, gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye'deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere'deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin de üst düzey yöneticisi böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Başsavcılık bu dosya üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak 37'si tutuklu 236 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 170 sayfalık iddianame, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili tarafından da onaylandı.

Sabah
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