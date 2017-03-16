Sanatsal faaliyetler...

Elvan Göknel Karaçay

Dün birbirinden güzel üç sergi gezdim.

Şimdi sizlere küçük başlıklar altında bunları anlatayım.

**Rezan HAS 90 Yılın Tanıklığı Sergisi..

(Rezan Has Müzesi/Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü)

Cumhuriyetin ilk hanımefendilerinden Rezan Has'ın renkli dünyasına aralanacak kapıyla; 1923 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme çabalarının bir halkası olarak Batı kültürünün İstanbul cemiyet hayatına yansımaları ele alınacak. Sergide Rezan Has'ın 50 yılda zevkle oluşturduğu plak koleksiyonundan bir seçki görülecek. 1950'lerin kültür hayatından 60'ların müzik dünyasına, canlı orkestralardan plağa, darbelerle sekteye uğrayan sosyal hayatın 80'lerden sonra tekrar sosyalleşme alanı olarak yeniden biçimlenmesine kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin modern yüzü ile tanışmak mümkün olacak. (Tanıtım bülteninden)

Elegan, kültürlü, çarpıcı güzelllikte ki bu Hanımefendinin sergisini mutlaka ziyaret edin. Nerelerden nerelere gelmişiz diye düşünmemeniz imkansız. Özellikle de bugünlerde... Ekim ayından beri açık olan sergiyi gezmek dün kısmet oldu. Açıkcası kaçırmadığım için çok sevindim.

**Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde

(Rezan Has Müzesi)

Kapalıçarşı’nın ruhunu taşıyan ustaların görünür kılınması, geleneğin yaşatılması çabasının bir ürünüdür. Sergi, Kapalıçarşı kuyumculuğunun kimliğini bulmasında en büyük katkıyı sağlayan, geleneksel üretim teknikleriyle üretim yapmaya devam eden son nesil kuyumcu ustalarının atölyelerinin sır perdesini aralayarak mücevher tasarımına güncel bir bakış sunmak üzere tasarlandı. (Alıntı)

Mücevher sevmeyen kadın yoktur zannımca. Hele bazılarımız için tutkudur. Sergide yer alan, değerli taşlarla bezeli modelleri muhakkak görmelisiniz. Kapalıçarşının dünyaca tanınmış Ustalarının tezgahlarından çıkmış mücevherlerin karşısında nefesim kesildi. Çünkü hepsi birbirinden güzel ve de özel...

**Tophane-i Amire Victor Vasarely Retrospektifi...

Ve geldik dünkü sanat turumun son sergisine...

Op Art’ın kurucusu olarak bilinen sanatçıyı kapsamlı biçimde ele alan sergide resim, heykel, tasarım ve duvar halılarından oluşan 50’yi aşkın yapıt yer alıyor.(Alıntı)

Aramızda Op Art nedir diyenleriniz olabilir;

Op art, optik resim olarak da bilinen 1960'ların bir resim akımıdır. Renk, çizgi gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Eserler genelde soyut olup, pek çok durumda siyah-beyazdır. (Vikipedi)

Sergiden çıktıktan on dakika sonra gözlerim normale döndü diyebilirim. Fakat bu sergiyi de görülecekler listenize not düşün derim.

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LÜGAT 365..

Gelelim bu haftaki kelimemize;

Cevval

Hareketleri keskin ve çabuk olan. Yerinde duramayan. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Dolaşma ve gezinme mânâsındaki cevelân kelimesinden türetilmiştir.

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MİNİK NOTLAR...

• Benim gibi dekorasyon meraklısıysanız size İnstagram'dan bir sayfa önereceğim. @myhouseidea bu sayfaya muhakkak bir göz atın derim.

• Yine İnstagram'dan hobi meraklılarına bir sayfa önereceğim. @hobium üstelik alışveriş yapma şansınız da var. Cıvıl cıvıl bir sayfa demedi demeyin.

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Sevgili Evren bugünden Pazartesi güneş doğana dek günlerimiz; sağlıkla, bereketle, şıkır şıkır, fıkır fıkır, olabildiğince renkli, hüzünsüz, gamsız, düşman çatılacak kadar şahane geçsin pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.