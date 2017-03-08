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SANAYİ ÜRETİMİ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

TÜİK, Ocak ayının sanayi üretimi rakamlarını açıkladı.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak sonu itibarıyla yıllık bazda üretimler, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 13.7 azalırken, imalat sanayinde yüzde 2.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 7.2 arttı.
Buna göre, Ocak ayında aylık bazda da üretimler, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.1 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1.5 arttı ve aylık bazda toplam artış yüzde 1.8 oldu.

TÜİK açıklamasında, "Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3.7 ile enerjide gerçekleşti" denildi.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18.0 ile mobilya üretiminde gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12.5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı ve yüzde 11.2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri üretimi izledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 15.9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretiminde gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 4.5 ile deri ve ilgili ürünlerin üretimi izledi.

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