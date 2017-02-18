Şanlıurfa saldırısında 26 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla meydana gelen terör saldırısının yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Bakanlar, daha sonra olayla ilgili Vali Güngör Azim Tuna ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bombalı araçla yapılan terör saldırısında biri emniyet bekçisi 2 kişinin şehit olduğunu anımsattı.

Soylu 2'si yoğun bakımda 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü ayrıca 14 binada hasar meydana geldiğini bildirerek yaralılardan ikisinin emniyet bekçisi, bir tanesinin de başsavcı eşi olduğunu belirtti.

Soylu ayrıca, "Geçmişte de yargıda verdiğimiz şehitler oldu. İzmir'de yakın tarihte yapılan terör saldırısında şehidimiz vardı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde vardı, şimdi burada var. Bunların hiçbiri adalet görevini yapanları yolundan çevirmeyecektir." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise "Bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi, bir yönüyle doğru ama aslında bu saldırının 250 bin Viranşehirliye dönük bir saldırı olduğunu, insanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer Türkiye ve bölgemizde halen bu canilerin ne yapmak istediğini görmeyenler varsa, hissetmeyenler varsa Viranşehir'deki bu acı tabloyu gelip görmeleri gerekmektedir. Bu canilerin ne yapmak istediklerini onların da hissedecekleri inancı içerisindeyim. Telin ediyoruz, lanetliyoruz" dedi.

"PKK'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Yenişehir Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı" dedi.



Tuna, terör saldırısı nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceğini kaydetti.